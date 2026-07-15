Англія

Манкуніанці вже зв'язалися з представниками півзахисника Роми, але остаточне рішення щодо трансферу ще не ухвалене.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового опорного півзахисника та зробив перший крок до можливого підписання хавбека Роми Ману Коне. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники англійського клубу останніми днями вже провели початкові переговори з агентами французького футболіста. Водночас Коне залишається лише одним із кандидатів на підсилення середньої лінії, а остаточне рішення щодо трансферу поки не ухвалене.

Попри літні підписання Андрея Сантоса та Юрі Тілеманса, Манчестер Юнайтед не відмовився від планів запросити ще одного футболіста в центр поля. Клуб прагне знайти фізично потужного опорного півзахисника, який посилить команду перед стартом нового сезону.

Раніше повідомлялося, що після зриву переходу Едерсона з Аталанти манкуніанці змінили трансферні пріоритети. Серед головних альтернатив бразильцю називали саме Ману Коне, а також півзахисника Вулвергемптона Жуана Гомеса.

Наразі переговори перебувають на початковій стадії, а в шортлисті Манчестер Юнайтед залишаються й інші кандидати на позицію опорного хавбека.