Англія

Після узгодження підписання двох хавбеків манкуніанці все ще шукають нового півзахисника.

Манчестер Юнайтед не завершив перебудову середньої лінії та має намір підписати ще одного центрального півзахисника цього літа. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Раніше манкуніанці офіційно оголосили про перехід Андрея Сантоса з Челсі, який підписав п'ятирічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон. Крім того, за попередньою інформацією, клуб уже активував клаусулу в розмірі 41 мільйона євро за хавбека Астон Вілли Юрі Тілеманса.

Втім, навіть після цих підписань керівництво Манчестер Юнайтед не відмовляється від планів запросити ще одного виконавця в центр поля. Робота над посиленням цієї позиції триває.

Зазначається, що травма Мануеля Угарте не вплинула на трансферну стратегію клубу. Навпаки, через пошкодження уругваєць, найімовірніше, залишиться на Олд Траффорд цього літа, однак це не змінює намірів Манчестер Юнайтед продовжити кадрове підсилення півзахисту.