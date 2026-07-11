Англія

У клубі розглядають нові кандидатури для посилення центру поля, хоча офіційно не підтверджують відмову від бразильця з Аталанти.

Манчестер Юнайтед змінив пріоритети на трансферному ринку після невдачі з переходом півзахисника Аталанти Едерсона. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, бразилець раніше погодив умови особистого контракту з манкуніанцями, однак його несподіваний виклик до збірної Бразилії на чемпіонат світу відклав проходження медичного огляду.

Після завершення всіх необхідних процедур керівництво англійського клубу, як стверджується, вирішило переглянути свої плани та переключитися на інших кандидатів.

Головними альтернативами для "червоних дияволів" наразі називають хавбека Вулвергемптона Жуана Гомеса, чий перехід до Атлетіко не відбувся, а також півзахисника Роми Ману Коне.

При цьому Манчестер Юнайтед уже встиг підсилити середню лінію, оформивши трансфер Андрея Сантоса з Челсі.

Очікувалося, що Едерсон перейде до англійського гранда приблизно за 40 мільйонів євро. Водночас у самому Манчестер Юнайтед, за даними джерела, офіційно заперечують інформацію про остаточну відмову від трансферу бразильського футболіста.