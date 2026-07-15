Англія

У разі відходу англійця манкуніанці спробують підписати Крісенсіо Саммервілла.

Манчестер Юнайтед розглядає вінгера Вест Гема Крісенсіо Саммервілла як головного кандидата на заміну Маркусу Рашфорду. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, манкуніанці активізують роботу над трансфером 24-річного нідерландця лише в тому випадку, якщо Рашфорд залишить клуб під час літнього трансферного вікна. Саммервілл вважається ідеальним варіантом для підсилення лівого флангу атаки.

Після вильоту Вест Гема до Чемпіоншипу лондонський клуб готовий розглянути продаж футболіста. Орієнтовна сума потенційного трансферу становить близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Контракт нідерландця з "молотобійцями" розрахований ще на три роки.

Водночас майбутнє Рашфорда в Манчестер Юнайтед залишається невизначеним. Попри те, що нападник має ще два роки контракту з клубом і, як очікується, розпочне новий сезон на Олд Траффорд, керівництво "червоних дияволів" усе ще не виключає його продаж або чергову оренду.

Крім того, Манчестер Юнайтед продовжує працювати над підсиленням середньої лінії. Після підписання Андрея Сантоса та Юрі Тілеманса клуб прагне придбати ще одного центрального півзахисника, хоча трансфери Ману Коне, Алекса Скотта та Едуардо Камавінги наразі виглядають малоймовірними через їхню високу вартість.