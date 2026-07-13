Бразильський півзахисник підписав контракт із "червоними дияволами".
Андрей Сантос, gettyimages
13 липня 2026, 16:33
Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання Андрея Сантоса. Бразильський півзахисник перейшов до англійського гранда та уклав контракт до червня 2031 року
з опцією продовження ще на один сезон. До цього про це повідомляв
Орштейн.
22-річний футболіст є одним із найталановитіших представників свого покоління. Раніше він був капітаном молодіжної збірної Бразилії та став переможцем Клубного чемпіонату світу 2025 року.
Минулий сезон Сантос провів у складі Челсі, де взяв участь у 43 матчах
. За статистикою, він став лідером серед півзахисників віком до 22 років у Прем’єр-лізі за кількістю успішних і прогресивних передач у перерахунку на 90 хвилин. Також забив 2 голи та віддав 2 гольові передачі.
Перед цим бразилець виступав на правах оренди за французький Страсбур. Там він неодноразово виводив команду на поле з капітанською пов’язкою та записав до свого активу 11 голів і 5 результативних передач.