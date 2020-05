Другое

Football.ua рассказывает о самых памятных эмоциональных всплесках у именитых тренеров.

Футбол – это крайне эмоциональный вид спорта, и порой эти эмоции и страсть могут преобладать над здравым разумом. Это относится не только к болельщикам и футболистам, но и к тренерам, которые зачастую представляют собой оплот авторитета, сдержанности и профессионализма. Тренер обязан быть примером для подражания у своих подопечных, не позволяя им выходить за рамки дозволенного. Однако, как показывает практика, даже человек, руководящий командой на бровке футбольного поля, не всегда способен сохранять хладнокровие.

Иногда у тренеров срабатывают инстинкты и происходит эмоциональный всплеск. Это может произойти из-за неожиданного победного гола на последних минутах, сенсационного триумфа или важнейшей победы над серьезным соперником. Эмоциональных людей среди специалистов достаточно много в современном футболе, а наглядные примеры этому — скандальный Диего Симеоне и жизнерадостный Юрген Клопп. Именно поэтому Football.ua вспоминает о десяти интересных случаях, когда известные тренеры не скрывали своей искренней радости после успешных результатов.

Жозе Моуриньо. Матч против Манчестер Юнайтед

Сенсационная победа Порту в Лиге чемпионов в 2004 году потрясла весь футбольных мир. Тогда абсолютно никто и подумать не мог, что португальский клуб под руководством Жозе Моуриньо пройдет настолько далеко в плей-офф, не говоря уже о триумфе в финальном поединке турнира. Тем не менее, Порту сделал это, и впоследствии мы стали свидетелями эмоционального безумия в исполнении Моуриньо.

A REMINDER:



Throwback to when José Mourinho celebrated a goal at Old Trafford. His Porto side knocked Manchester United out of the Champions League in 2004 🕺 #MUFC pic.twitter.com/0qFzIDuHg6 — Football Remind (@FootballRemind) August 19, 2018

К 90-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед обыгрывал Порту со счетом 1:0 и должен был проходить в следующую стадию по правилам выездного гола (2:2). "Красные дьяволы" были близки к достижению этой цели, но драматическое взятие ворот от Коштиньи в последний момент подарило Порту, казалось бы, уже маловероятный проход дальше.

Жозе Моуриньо в тот момент не смог усидеть на скамейке запасных и стремительно побежал по боковой линии, чтобы отпраздновать успех со своими футболистами и болельщиками. После этого фанаты Манчестер Юнайтед невзлюбили португальского коуча, но это не помешало ему позже возглавить "красных дьяволов".

Хосеп Гвардиола. Матч против Саутгемптона

Манчестер Сити уже задолго до последнего тура против Саутгемптона обеспечил себе золотые медали английской Премьер-лиги в сезоне-2017/18, поэтому "горожан" можно было простить, если бы они продемонстрировали непривычную для себя пассивную манеру игры. Тем не менее, Хосеп Гвардиола - перфекционист, потому он не мог упустить шанс достичь рекордной отметки в 100 набранных очков, что становилось возможным только в случае победы над соперником. И это Ман Сити удалось осуществить.

Нужно отдать должное надежной обороне Саутгемптона в той встрече. Нули на табло сохранялись вплоть до компенсированного ко второму тайму времени. Тогда "святые" еще глубже опустились в защиту, чтобы сохранить ничейный результат, но на 94-й минуте Габриэль Жезус отправил мяч в сетку ворот и принес Манчестер Сити историческую победу.

Тем временем Гвардиола выпрыгнул прямо со своего места и, похоже, собирался присоединиться к празднованию со своими подопечными на футбольном поле, но вовремя одумался и начал неловко подпрыгивать от радости со своим тренерским штабом.

Грэм Сунесс. Матч против Фенербахче

Помните, когда Грэм Сунесс сказал, что Жозе Моуриньо "мог вызвать беспорядки", когда вышел на поле и показательно начал провоцировать туринских болельщиков жестами после гостевой победы Манчестер Юнайтед над Ювентусом в ноябре 2018 года?

На самом деле, об этом мог говорить кто угодно, но только не Грэм. В 1996 году Галатасарай под руководством Сунесса вышел в финал Кубка Турции, где встретился с непримиримым соперником в лице Фенербахче. Галатасарай тогда стал триумфатором турнира по сумме двух матчей, но что же сделал сам Сунесс?

Retweet if you remember Graeme Souness planting a Galatasaray Flag on Fenerbahce's pitch in 1996! pic.twitter.com/Wgf32qevqF — 90s Football (@90sfootball) March 3, 2020

Учитывая принципиальность противостояния с Фенербахче, тогдашний главный тренер Галатасарая подбежал к центру поля стадиона соперника и установил там фланг с цветами своей команды. Данная провокация могла обернуться в бунт, поскольку болельщики Фенербахче были крайне недовольны поступком шотландского специалиста. Этот инцидент навсегда остался в истории турецкого футбола.

Алан Пардью. Матч против Манчестер Юнайтед

Неловко, эксцентрично, унизительно, странно – cуществует множество слов в толковом словаре русского языка, но ни одно из них и близко не сможет описать необычный перформанс Алана Пардью во время матча против Манчестер Юнайтед в 2016 году.

What better an excuse than to relive THAT Alan Pardew dance....https://t.co/XVsvTSTmFY #WBA #bbcfootball pic.twitter.com/RQg2nyKlVi — Match of the Day (@BBCMOTD) November 28, 2017

Это был финал Кубка Англии, поэтому ставки были чрезвычайно высоки. Такая атмосфера высокого давления может выявить в людях все виды странного поведения, и когда Джейсон Панчон вывел Кристал Пэлас вперед на 78-й минуте, Пардью показал всему миру свои самые "лучшие" танцевальные навыки.

К сожалению для английского специалиста, его необычное празднование надолго не затянулось. Через несколько минут Хуан Мата вернул равновесие в счете, а уже в дополнительное время гол Джесси Лингарда принес Манчестер Юнайтед победу в Кубке Англии. Несмотря на это, танец Алана Пардью очень сильно завирусился в футбольном комьюнити.

Паоло Ди Канио. Матч против Ньюкасла

Паоло ди Канио был крайне одаренным футболистом, но оказался удивительно безуспешным в качестве главного тренера и собрал в свою копилку множество противоречивых и скандальных моментов.

В апреле 2013 года итальянец возглавил Сандерленд, где его ожидало принципиальное противостояние с Ньюкаслом. "Черные коты" на тот момент не выигрывали у "сорок" на протяжении 13 лет, но, так или иначе, Ди Канио смог прервать эту серию неудач невероятной победой со счетом 3:0.

Справедливости ради, довольно трудно выбрать только одно лучшее празднование Ди Канио после голов Сандерленда. С каждым взятием ворот Ньюкасла специалист становился все более оживленным и сумасшедшим. Он падал на колени, бегал к фанатам Сандерленда и праздновал гол вместе со своими подопечными, создавая тем самым атмосферу настоящего английского дерби. Только ради подобных моментов хотелось бы вновь увидеть Ди Канио в Премьер-лиге.

Юрген Клопп. Матч против Эвертона

Драматический и забавный характер победы Ливерпуля над Эвертоном в прошлом сезоне привел болельщиков на Энфилде в необычайный восторг, что явно отразилось и на эмоциональном состоянии главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

Когда Вирджил ван Дейк крайне неудачно пробил вверх на 96-й минуте, все подумали, что мяч сейчас покинет футбольное поле, и финальный свисток зафиксирует нулевую ничью. В любой подобной ситуации все произошло бы именно так, но Джордан Пикфорд допустил курьезную ошибку. Голкипер "ирисок" каким-то чудом не смог перевести мяч над перекладиной, а Дивок Ориги оказался в нужном месте в нужное время и воспользовался "подарком судьбы".

I love jurgen klopp's spirit ❤ pic.twitter.com/4R7PDdk1gZ — monsef (@mustafamonsef14) December 2, 2018

Этот гол заставил и без того эмоционального Юргена Клоппа выбежать на футбольное поле и обняться с вратарем своей команды Алиссоном. Несмотря на то, что такое поведение немца мало кого удивило, позже он извинился за свои действия и получил штраф от дисциплинарного комитета ФА в размере 8 тысяч фунтов.

Алекс Фергюсон и Брайан Кидд. Матч против Шеффилд Уэнсдей

В 1993 году Манчестер Юнайтед был на пороге своего первого чемпионского титула с 1967 года. "Красные дьяволы" тогда разобрались с Норвичем, в то время являвшимся одним из претендентов на высшие места в турнирной таблице благодаря образцовой игре на контратаках. После этой победы подопечные Алекса Фергюсона должны были провести матч против Шеффилд Уэнсдей, во время которого они оказались в весьма непростом положении.

Манчестер Юнайтед проигрывал "совам" со счетом 0:1, что ставило крест на мечте о завоевании трофея АПЛ, но в футболе, как мы знаем, победитель неизвестен до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток. На 86-й минуте капитан МЮ Стив Брюс сравнял счет, а затем и вовсе оформил дубль в компенсированное время. Этот гол вынудил легендарного Алекса Фергюсона подбежать к бровке, а его помощник Брайан Кидд и вовсе выбежал на поле Олд Траффорда, где впал в полнейшее безумие.

Алан Пардью. Матч против Фулхэма

Что же, давайте снова вернемся к Алану Пардью, который на тот момент возглавлял Ньюкасл. В апреле 2013 года "сороки" отчаянно пытались выбраться из зоны вылета, а победа в поединке с Фулхэмом позволяла Пардью сохранить свой пост главного тренера.

Ньюкасл доминировал в игре, но систематически разбрасывался своими моментами. Казалось, что Пардью уже мысленно готовится к предстоящей отставке, но Папис Сиссе оказался его спасителем и принес "сорокам" фантастическую победу в компенсированное время.

Крыша стадиона Сент-Джеймс Парк в тот момент "чуть не сорвалась" из-за радости болельщиков, а Алан Пардью прыгнул в толпу и присоединился к празднованию вместе с фанатами. После завершения матча специалист объяснил свой поступок: "Я не собирался прыгать в толпу. Тогда что-то необъяснимое произошло в моей голове".

Диего Марадона. Матч против Перу

Аргентина действительно выглядела очень мрачно в октябре 2009 года. Двукратные чемпионы мира могли не сыграть на мундиале-2010, а домашняя ничья со сборной Перу оставляла позади все надежды "бело-голубых" на прохождение в групповой этап.

Так бы и произошло, если бы Мартин Палермо не вывел Аргентину вперед в заключительные секунды встречи. Волевая победа над перуанцами со счетом 2:1 вызвала у тогдашнего наставника команды Диего Марадоны невероятный всплеск эмоций.

Несмотря на ливень, который тогда шел в Буэнос-Айресе, Марадона буквально выпрыгнул на футбольное поле животом вперед и проскользил по мокрому газону. Уже в то время легендарный аргентинец был не в лучшей форме, поэтому момент получился больше забавным, а не изящным. Впрочем, в этом праздновании было что-то типичное для Марадоны.

Жозе Моуриньо. Матч против Барселоны

Честно говоря, о неординарных поступках Жозе Моуриньо можно написать целую статью. Еще один его эмоциональный всплеск пришелся на полуфинал Лиги чемпионов 2010 года, когда пару Интер – Барселона ознаменовали как противостояние двух разных стилей: тики-така Гвардиолы против прагматизма Моуриньо.

Невзирая на все прогнозы, миланский клуб продемонстрировал совершенно неожиданный атакующий футбол в первом матче на Джузеппе Меацца, обыграв "сине-гранатовых" со счетом 3:1. В ответной же встрече Барселона побеждала соперника со счетом 1:0. Еще один гол от хозяев, и они прошли бы в финал, но Интер выдержал в истинном стиле Моуриньо.

Когда наконец прозвучал финальный свисток, Моуриньо выбежал на футбольное поле, чтобы принять участие в торжественном праздновании со своими игроками, подстрекая футболистов и болельщиков Барселоны. Трибуны Камп Ноу пребывали в ярости не только от поражения, но и от поведения Жозе. Тогда его Интер действительно был фантастическим...

По материалам Squawka