Чтиво

Football.ua вспоминает, как себя показала сборная Украины на этом чемпионате Европы.

Национальная сборная Украины под руководством Андрея Шевченко завершила свои выступления на чемпионате Европы на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Украинцы третий раз выступали на Евро и впервые сумели выйти из группы. Более того, нашей команде удалось еще и пройти стадию 1/8 финала турнира. Но все ли так хорошо было у "сине-желтых" на этом турнире? Давайте посмотрим.

Поражение с привкусом надежды

В первом туре украинской сборной предстояло играть против сборной Нидерландов. Ожидаемо, нашим игрокам было крайне тяжело противостоять "оранжевой" сборной в Амстердаме. Не просто так Нидерланды считались главным фаворитом нашей группы. С первых минут нидерландцы предложили такие скорости, которые были не по зубам нашей команде. Мы пытались выбегать в свои атаки, но особой угрозы воротам Стекеленбурга создать не могли.

Весь первый тайм наш левый фланг трещал по швам, а Георгий Бущан трудился в поте лица. Во втором тайме Нидерландам удалось забить два гола и именно в этот момент они посчитали, что игра закрыта, можно снизить скорости и поберечь себя на следующие матчи. Украина же сумела этим воспользоваться и проявила характер – два гола вернули ничейный счет на табло. Не успели Нидерланды подумать, как же теперь вновь вскрыть оборону украинцев, как чуть ли не первый банальный навес в штрафную закончился третьим голом в ворота голкипера Динамо.

Матч получился неоднозначным. С одной стороны, мы проиграли и до забитых голов не создали у ворот соперника вообще ничего. С другой — никто особо удачного результата в этом матче от украинцев и не ждал, а то, как наши футболисты проявили характер вселяло веру болельщиков: эта команда способна на большие свершения.

Нидерланды — Украина 3:2 Видео голов и обзор матча

Лучший тайм на Евро

Во втором туре сборная Украины встретилась с аутсайдером группы – Северной Македонией. Вот уж где точно необходимо надо было добывать победу, так это именно в этом матче. Первый тайм вышел просто на загляденье. Украина загнала своего соперника в их же штрафную площадку и с завидной регулярностью создавала хорошие предпосылки для взятия ворот. Македонцы не выдерживали нашего давления и пропустили абсолютно логичных два гола.

Ситуация для Северной Македонии выглядела максимально безнадежно. Казалось, что во втором тайме украинцы доведут дело до разгрома. По итогу все получилось совсем иначе. Вторая половина не стала похожей на первую. Македонцы начали создавать моменты у наших ворот. Наши моменты тоже никуда не делись. Мы просто начали обмениваться этими шансами с македонцами, хотя в первой половине это было одностороннее движение.

Украинцы пропустили гол в свои ворота с пенальти, сами не реализовали удар с 11-метровой отметки. В итоге мы одержали минимальную победу, а на последних минутах матча заставили понервничать всех своих болельщиков.

Украина — Северная Македония 2:1 Видео голов и обзор матча

Безнадега

Бесспорно худшим матчем на Евро-2020 в исполнении украинской сборной стала игра против сборной Австрии. Футболистам Андрея Шевченко надо было не проиграть австрийцам для того, чтобы занять второе место в группе. Но "сине-желтые" проиграли и сделали это настолько безнадежно, что даже минимальная победа Австрии 1:0 не отображала того, насколько далек был даже ничейный результат. Украина не сумела за 90 минут создать ни одной угрозы у австрийских ворот. Все действия украинских футболистов напоминали мучения, количество проигранной борьбы нагоняло тоску и печаль.

После поединка Андрей Шевченко пожаловался на плохие физические кондиции футболистов. Тут опять вспомним про самый длинный тренировочный сбор накануне Евро. Помог он или помешал? На этот вопрос, возможно, вскоре мы получим ответ. Но не факт.

Украина — Австрия 0:1 Видео гола и обзор матча

Спасибо шведу за победу

Ситуация в которой оказалась сборная Украины достаточно странная. После поражения от Австрии наша сборная не знала, продолжит ли она свои выступления на турнире. Команда продолжала тренироваться и наблюдать за тем, как обстоят дела в других группах. Звезды сошлись таким образом, что сборная Швеция, обыграв сборную Польши в последнем туре, вывела Украину в 1/8 финала Евро-2020 (также была важна победа Испании над словаками, однако она была довольна предсказуемой и случилась без особой борьбы, — прим.). Более того, шведы подсобили Украину себе в соперники.

"Регламент курильщика"

Когда твоя национальная сборная проигрывает два матча в группе – фавориту группы и основному конкуренту, со скрипом обыгрывает аутсайдера и в итоге выходит из группы – это максимально странно. Непонятно, зачем было такое изобретать в принципе? Когда 24 команды две недели рубятся между собой на групповом этапе, а турнир покидают всего восемь и в стадию 1/8 пролазят откровенные неудачники – это какое-то издевательство над футболом, спортивным принципом и здравым рассудком.

Но да ладно, в таком регламенте вины украинской сборной нет, а потому "задача была выполнена".

Биться-бороться

На матч против Швеции тренерский штаб сборной Украины выбрал максимально оборонительную схему. Чуть ли не впервые сборная под руководством Андрея Шевченко, играя против соперника приблизительно того же уровня, решила целиком и полностью строить свою игру от обороны. 5 защитников и 2 опорника – это сильно! После той критики, которая обрушилась на сборную за матч против Австрии, футболисты украинской сборные вышли на поле замотивированными и заряженными на борьбу. В итоге мы сумели преуспеть в игре со шведами в тех компонентах игры, в которых вроде как должны были проиграть.

Не без доли фарта Украине таки удалось преодолеть Швецию и пробиться в 1/4 финала чемпионата Европы.

Швеция — Украина 1:2 Видео голов и обзор матча

Рожденный ползать летать не может

На волне эмоциональной победы Украины над Швецией доводилось встречать мнения болельщиков о том, что на кураже теперь можно и Англию "выносить". Правда, непонятно было — за счет чего? За счет куража? Не просто так выше было сказано, что игра против Австрии 0:1 была худшей на Евро, а не этот четвертьфинал против англичан.

Англия показала, какая пропасть на данный момент существует между их исполнителями и исполнителями сборной Украины. Это просто несопоставимый уровень. На этом этапе уже за счет какого-то куража, фарта и прочей чепухи проползти шансов не было. Ни один тренерский штаб не способен был придумать победную формулу для Украины в этом матче против англичан.

Украина — Англия 0:4 Видео голов и обзор матча

Параллели с ЧМ-2006

Уже сейчас многие начинают проводить какие-то аналогии с чемпионатом мира 2006-го года, когда национальной сборной руководил Олег Блохин, а Андрей Шевченко тогда еще был игроком. Достижения действительно похожие – 1/4 финала. И даже есть сходство в том, что Украине тоже немного повезло с соперником в 1/8 – Швейцарией. Дело в том, что швейцарцы в группе с Францией умудрились тогда занять первое место.

Но есть фундаментальные отличия того успеха и этого. Помимо крупного поражения от Испании на групповом этапе, Украина выиграла два матча в своей группе – у Туниса и у Саудовской Аравии. И самое главное, что несмотря на 0:3 от Италии в 1/4, тот матч выглядел конкурентным и забей свои моменты Украина, то все могло бы быть иначе.

Где сходство поразительное, так это стадия 1/8 финала. Две максимально похожие по своему сценарию игры, с той лишь разницей, что тогда Украина победила в серии послематчевых пенальти, а тут гол Довбика помог избежать этой серии.

Болельщики Украины

Отдельный абзац хочется выделить людям, которые поддерживали нашу команду на этом Евро. Вся эта странная ситуация с матчами в разных странах, ограничения из-за ковида и трудности с перемещением по Европе не для граждан ЕС. Все это не остановило наших болельщиков, и они на каждом матче показали себя во всей красе. Вот уж где точно мы не проиграли свой поединок, так это на трибунах!

Не благодаря, а вопреки

А теперь настало время для максимально субъективного мнения автора этого материала. 1/4 финала чемпионата Европы – чертовски хорошее достижение для нашей страны. Но все-таки стоит говорить о том, что это максимально странно звучит для страны, где футбол – это спорт номер один, а ее население составляет порядка 40 миллионов человек.

Почему 1/4 больших турниров – это обыденность для Хорватии с населением 4 миллиона человек? Почему вылет в 1/8 Нидерландов с 17-ю миллионами населения – это провал для их сборной? Почему этот четвертьфинал уже сейчас разного рода политики и функционеры пытаются нам преподнести как своего рода достижение вселенского масштаба?

Больше всего не хотелось бы, чтобы сейчас высоко сидящие господа в УАФ обвешали себя медалями за такой "великий исторический" результат. Почему другие журналисты пишут о том, что Павелко выполнил все условия Шевченко и самое главное – выполнил все сумасшедшие финансовые требования, мол посмотрите какой он хороший? Почему вообще все деньги вливаются в первую команду? Ведь если копнуть чуть ниже уровнем, а там уже мрак, безнадега и безденежье.

Система работает в корне неправильно. Давно очевидно, что деньги надо вкладывать не наверх, а вниз. В каждом уголке страны, даже в самой глухой деревне должно быть поле и секция по футболу. Тренер по футболу – это должна быть не подработка для физрука, а достойная работа с хорошей оплатой. Этот вид спорта должен быть доступен каждому ребенку (как в Хорватии или в Нидерландах). Талантливый мечтающий пацан школьного возраста не должен отсеиваться в раннем возрасте, потому что в его населенном пункте нет футбольного поля или потому, что у его родителей нет денег на мяч и кеды. Или потому, что его родители не имеют возможности сдать на сборы, "шторы" и т.д.

Понятное дело, что когда на чаше весов заработок на искусственных полях или же развитие украинского футбола, то дети "в пролете". Но давайте тогда не поощрять тот беспредел, который творится в стране, где коррупцию маскируют за ширмой результата национальной команды и бьют себя в грудь с рассказом о больших достижениях. И пора заканчивать разговоры о несостоятельности сборной из-за слабого неконкурентного чемпионата. Расскажите об этом, опять-таки, хорватам.

Результат хороший, исторический. Игра оставляет желать лучшего. Тем не менее, результат и есть самое главное и ценное. Будем надеяться, что он станет импульсом для позитивных футбольных изменений в стране. Что голы Ярмоленко, Яремчука, Довбика станут стимулом для занятия молодого поколения футболом, а УАФ предоставит эту возможность каждому украинскому ребенку.

Сергей Горбаченко, Football.ua