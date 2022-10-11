За тиждень до вручення Золотого м'яча-2022, Football.ua запропонував своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією. Голосування відбуватиметься у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом.

Голосування в кожній групі триватиме рівно добу – він 9 ранку до 9 ранку наступного дня. До наступного раунду виходять футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Далі – півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби – з ранку четверга до ранку суботи.

Тоді ж, ми запускаємо фінальне голосування, якому братимуть участь футболісти, що зайняли перші три місця в півфінальному голосуванні. Фінал триватиме протягом уїк-енду, в понеділок, 17 жовтня, зранку ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football. Голосування в першій групі відбулося вчора. Ось календар раундів, що залишилися:

Група перша – 10.10.22; 09:00 – 11.10.22; 09:00

Група друга – 11.10.22; 09:00 – 12.10.22; 09:00

Група третя – 12.10.22; 09:00 – 13.10.22; 09:00

Півфінал – 13.10.22; 09:00 – 15.10.22; 09:00

Фінал – 15.10.22; 09:00 – 17.10.22; 09:00

Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.

Отож, починаємо голосування в другій групі!

Жоау Канселу

Вік: 28

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Португалія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Англії

Коментар: Для крайнього захисника здобути Золотий м'яч – завдання майже нереальне, тому сама номінація уже є серйозним досягненням. Канселу ось уже четвертий сезон є незамінним механізмом прекрасної команди Пепа Гвардіоли, тому його присутність у цьому списку не дивує. Цікаво, що цей сезон може стати останнім для Жоау Канселу в МС, оскільки гравцем активно цікавиться мадридський Реал.

Гарі Кейн

Вік: 29

Клуб: Тотенхем

Збірна: Англія

Досягнення у 2022 році: кращий гравець АПЛ в березні 2022 року

Коментар: Без двох м'ячів рекордсмен збірної Англії за кількістю голів, безумовно є гравцем, що за своїм талантом, уміннями і потенціалом може стати в один ряд з володарями Золотого м'яча попередніх років. На жаль, виграти ЗМ без завоювання трофеїв зі своєю командою – фактично неможливо. Тим не менш, Кейн уже багато сезонів підряд показує стабільно сильний футбол, що, навіть без командних трофеїв, дозволяє безумовно зачислити його до топ-рівня.

Йосуа Кімміх

Вік: 27

Клуб: Баварія

Збірна: Німеччина

Досягнення у 2022 році: чемпіон Німеччини, володар Суперкубка Німеччини

Коментар: Ще один захисник серед цьогорічних номінантів – Йосуа Кімміх, є прикладом прекрасної роботи селекційної служби Баварії. Перейшовши до мюнхенського клубу в 20-річному віці Кімміх мав вдосталь часу щоб адаптуватися, вирости до рівня першої команди й після того, як Філіпп Лам завершив кар'єру – ідеально його замінити. Зараз Кімміх є одним з найтитулованіших та найстабільніших гравців Баварії.

Тібо Куртуа

Вік: 30

Клуб: Реал

Збірна: Бельгія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, переможець ЛЧ, володар Суперкубка УЕФА, кращий гравець фіналу ЛЧ, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Ось уже п'ятий сезон Тібо Куртуа захищає ворота Реалу. І якщо перший сезон в омріяному "королівському клубі" став для бельгійця відверто провальний, то згодом він зумів адаптуватися й вийшов на звичний для себе топ-рівень. На сьогодні Куртуа, без сумніву, один з найкращих голкіперів світу і нашому Андрію Луніну варто чи чекати закінчення його кар'єри, чи сподіватися на травми, чи міняти клуб.

Рафаель Леау

Вік: 23

Клуб: Мілан

Збірна: Португалія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Італії, кращий гравець Серії А 21/22

Коментар: Останнім гравцем Мілану, що здобув Золотий м'яч був Кака ще в 2007 році (а останнім форвардом – наш Андрій Шевченко в 2004). В останні роки гравців Мілану не було й серед номінантів, але звісно, після довгоочікуваного Скудетто, гравці "россо-нері" повернулися в цю елітну компанію. Логічно, що одним з номінантів від Мілану став визнаний кращим гравцем чемпіонського сезону Серії А, Рафаель Леау.

Роберт Левандовські

Вік: 34

Клуб: Баварія/Барселона

Збірна: Польща

Досягнення у 2022 році: чемпіон Німеччини, кращий бомбардир чемпіонату Німеччини, володар "Золотої бутси"

Коментар: У Роберта Левандовські вкрали Золотий м'яч-2020. Багато хто вважає, що й в 2021 польський форвард заслуговував на нагороду більше, ніж Мессі. Не можна сказати, що гра Левандовські погіршилася й у 2022 році – ось тільки виліт з Баварією в чвертьфіналі ЛЧ від Вільярреала – фактично, непоправимий удар по шансах Левандовські отримати нагороду. Форварду уже 34 роки, проте перехід в Барселону, здається пройшов абсолютно безболісно – від перших матчів Левандовські демонструє якісну, а головне – результативну гру. Можливо саме в якості гравця "блаугранас" він зуміє здобути Золотий м'яч?

Садіо Мане

Вік: 30

Клуб: Ліверпуль/Баварія

Збірна: Сенегал

Досягнення у 2022 році: володар Кубка Англії, володар Кубка футбольної ліги Англії, володар Суперкубка Німеччина

Коментар: Цей рік став для Садіо Мане роком великих змін. Після шести років в Ліверпулі (на восьми в АПЛ), сенегалець змінив клуб та чемпіонат. Поки що, трансфер Мане в Баварію здається вдалим. Сенегалець непогано вписався в команду, має підтримку тренера та усі можливості вигравати нові трофеї. Якщо вдасться реалізувати цей потенціал на повну – можливо, за рік-два Мане буде серед головних претендентів на Золотий м'яч.

Ріяд Марез

Вік: 31

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Алжир

Досягнення у 2022 році: чемпіон Англії

Коментар: Черговий представник блискучого Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли. З усього чемпіонського складу Лестера 2016 року, саме у Мареза подальша кар'єра складається найуспішніше. Алжирець давно став своїм в Манчестер Сіті, здобуває з командою безліч трофеїв і його поява серед претендентів на Золотий м'яч абсолютно не дивує.

Кіліан Мбаппе

Вік: 23

Клуб: ПСЖ

Збірна: Франція

Досягнення у 2022 році: чемпіон Франції, кращий бомбардир чемпіонату Франції, кращий асистент чемпіонату Франції, кращий гравець чемпіонату Франції, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Як вплине на кар'єру Мбаппе відмова від переходу в Реал і продовження контракту з ПСЖ ще на три роки? Мабуть, відповідь на це питання є однією з головних інтриг сучасного футболу. Якщо ж ми розглядаємо один конкретний календарний рік, за підсумками якого вручається Золотий м'яч, то які б досягнення і яку б чудову гру не показував Мбаппе на рівні чемпіонату Франції – без виграшу в ЛЧ цього завжди буде замало для отримання Золотого м'яча.

Майк Меньян

Вік: 27

Клуб: Мілан

Збірна: Франція

Досягнення у 2022 році: чемпіон Італії, кращий голкіпер чемпіонату Італії

Коментар: перший же сезон французького голкіпера Майка Меньяна в Мілані вийшов феєричним – гравець став чемпіоном Італії та був визнаний кращим голкіпером Серії А. Меньяну всього 27 років – майже юний вік для воротаря. Ще сезон-два на такому ж рівні і Меньяна будуть називати одним з найкращих голкіперів світу.

Олександр Шевченко, Football.ua