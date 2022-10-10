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Football.ua визначить кращого футболіста світу за власною версією.

За тиждень до вручення Золотого м'яча-2022, Football.ua пропонує своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією.

Голосування відбуватиметься у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом. Голосування в кожній групі триватиме рівно добу – він 9 ранку до 9 ранку наступного дня. До наступного раунду виходять футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Далі – півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби – з ранку четверга до ранку суботи.

Тоді ж, ми запускаємо фінальне голосування, якому братимуть участь футболісти, що зайняли перші три місця в півфінальному голосуванні. Фінал триватиме протягом уїк-енду, в понеділок, 17 жовтня, зранку ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football. Отож, календар "Народного Золотого м'яча" виглядатиме так:

Група перша – 10.10.22; 09:00 – 11.10.22; 09:00

Група друга – 11.10.22; 09:00 – 12.10.22; 09:00

Група третя – 12.10.22; 09:00 – 13.10.22; 09:00

Півфінал – 13.10.22; 09:00 – 15.10.22; 09:00

Фінал – 15.10.22; 09:00 – 17.10.22; 09:00

Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.

Отож, починаємо голосування в першій групі!

Трент Александр-Арнольд

Вік: 23

Клуб: Ліверпуль

Збірна: Англія

Досягнення у 2022 році: володар Кубка Англії, володар Кубка футбольної ліги Англії, володар Суперкубка Англії, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Александру-Арнольду лише 23 роки – і цей факт може здивувати, адже здається, що він грає на найвищому рівні уже дуже довго. Фактично, правий захисник від самого початку професійної кар'єри показує зрілий футбол найвищого класу. Тому й має у 23 роки більш ніж 150 поєдинків за Ліверпуль та вражаючу колекцію трофеїв. Чи був минулий рік найкращим в кар'єрі Александра-Арнольда? Мабуть, ні. Але навіть при цьому, він залишався і залишається одним з найкращих гравців своєї позиції у світі.

Себастьян Алле

Вік: 28

Клуб: Аякс/Борусія Д

Збірна: Кот д'Івуар

Досягнення у 2022 році: Чемпіон Нідерландів, найкращий бомбардир чемпіонату Нідерландів

2022 рік мав стати для Алле роком остаточного переходу на топ-рівень. Для цього було – форвард провів фантастичний сезон в Аяксі, влітку перейшов до дортмундської Борусії, де мав стати заміною для Ерлінга Голанда. Але за 13 днів після оформлення трансферу, у Алле виявили злоякісну пухлину яєчка. На щастя, новин про ускладнення в лікуванні немає і здається, усі процедури відбуваються за планом. Але про швидке повернення на поле, звісно, не йдеться. Втім, прекрасне завершення сезону 21/22 у складі Аяксу є цілком справедливою причиною появи Себастьяна Алле в числі претендентів на Золотий м'яч.



Карім Бензема

Вік: 34

Клуб: Реал

Збірна: Франція

Досягнення у 2022 році: Чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, переможець ЛЧ, володар Суперкубка УЕФА, кращий бомбардир чемпіонату Іспанії, кращий бомбардир ЛЧ, кращий гравець ЛЧ, кращий футболіст Європи за версією УЕФА, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22.

Коментар: Без сумнівів, минулий рік став кращим в кар'єрі Каріма Бензема. Він став безумовним лідером та головним бомбардиром Реалу, замінивши в цій ролі Кріштіану Роналду. Список досягнень говорить сам за себе, можемо лише додати, що Бензема вважають основним фаворитом на отримання цьогорічного ЗМ такі, не останні в футболі люди, як Ліонель Мессі, Дані Алвес, Флорентіно Перес та Вінісіус Жуніор. Чи будуть настільки ж однозначні в цьому виборі читачі Football.ua?

Вірджил ван Дейк

Вік: 31

Клуб: Ліверпуль

Збірна: Нідерланди

Досягнення у 2022 році: Володар Кубка Англії, володар Кубка футбольної ліги Англії, володар Суперкубка Англії, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Багато хто вважає, що саме ван Дейк мав отримати Золотий м'яч в 2019 році і варто визнати, що тоді усі передумови для цього були, а вручення нагороди Ліонелю Мессі виглядало, м'яко кажучи, неоднозначно. Після того було два важких роки, коли ван Дейк змушений був лікуватися після важких травм, через що навіть пропустив Євро-2020. Цьогоріч ван Дейк грав значно більше і справедливо потрапив до списку претендентів на ЗМ. І хоча нідерландський захисник не є фаворитом, сподіваємося, травми надалі будуть його оминати і в одному з наступних сезонів він все ж таки, зможе поборотися за цю нагороду.

Вінісіус Жуніор

Вік: 22

Клуб: Реал

Збірна: Бразилія

Досягнення у 2022 році: Чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, переможець ЛЧ, володар Суперкубка Європи, кращий асистент ЛЧ, кращий молодий гравець ЛЧ, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Повернення Карло Анчелотті в Реал дозволило Вінісіусу нарешті вийти на справді топ-рівень. Молодий бразилець став одним з лідерів атаки Реалу та найбільш яскравих футболістів світу. Тому, розмови, про те, що Вінісіус рано чи пізно може отримати Золотий м'яч цілком логічні. Головне, щоб прогрес гравця продовжився і його оминали травми та різні спокуси красивого життя, які часто так подобаються бразильськім футболістам.

Душан Влахович

Вік: 22

Клуб: Фіорентина/Ювентус

Збірна: Сербія

Досягнення у 2022 році: кращий бомбардир Кубка Італії

Коментар: В січні цього року Влахович перейшов з Фіорентини в Ювентус і одразу вписався в гру нового клубу, наче грав там уже давно. Саме придбання Влаховича призвело до того, що Ювентус відпустив Пауло Дібалу в Рому. І варто сказати, що поки що таке рішення абсолютно не виглядає помилковим. Не дарма, після 9 місяців співпраці, Аллегрі поставив Влаховича в один ряд з Голандом і Мбаппе.

Проблемою серба є важкий період його клубу – гру Ювентуса за минулий рік ніяк не назвеш яскравою, привабливою чи успішною. Якщо "Стара Сіньора" зуміє подолати кризу і знову вигравати чемпіонат Італії та хоча б виходити у фінал ЛЧ – у Влаховича будуть шанси отримати ЗМ. Якщо ж ні… зрештою, сербом уже цікавляться Арсенал та ПСЖ.

Ерлінг Голанд

Вік: 22

Клуб: Борусія Д/Манчестер Сіті

Збірна: Норвегія

Досягнення у 2022 році: увійшов у символічну збірну Бундесліги 21/22

Коментар: Хто ще зміг би скласти конкуренцію Бензема в боротьбі за цьогорічний ЗМ, як не Ерлінг Голанд? Норвежець ніби не помітив зміни чемпіонату влітку й продовжує демонструвати прекрасний футбол, що втілюється в лякаючу статистику. Норвежець став першим гравцем, що забивав в кожному з перших чотирьох виїзних матчів в АПЛ, а також зробив три хет-трики в перших восьми поєдинках АПЛ, що також є беззаперечним рекордом ліги.

Звісно, Голанд з відривом лідирує в таблиці бомбардирів АПЛ та напевно є найяскравішим гравцем світу саме зараз. При всьому цьому, Голанду не вдалося завоювати жодного трофея чи хоча б індивідуальної нагороди цього року. І в цьому він беззаперечно поступається Бензема, який виграв майже все, що можливо. І тут вічна дилема Золотого м'яча: за що вручається ця нагорода? За трофеї і досягнення чи за яскраву гру? Не знаємо (хоча й підозрюємо), яку відповідь дадуть експерти France Football, але наші читачі можуть дати свою відповідь у голосуванні нижче.

Кевін де Брюйне

Вік: 31

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Бельгія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Англії, , увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Згадуючи бомбардирські подвиги Голанда, не забуваємо, що навряд чи вони були б можливі, без півзахисту світового класу – і тут на думку одразу приходить Кевін де Брюйне. У вересні бельгієць наздогнав Стівена Джеррарда за кількістю асистів в АПЛ, провівши при цьому на 287 матчів менше. Якщо травми будуть оминати де Брюйне, через рік-два він має чудові шанси встановити рекорд АПЛ за цим показником. Де Брюйне уже багато років входить в число топ-футболістів, тому його поява у списку претендентів не дивує.

Луїс Діас

Вік: 25

Клуб: Порту/Ліверпуль

Збірна: Колумбія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Португалії, володар Кубка Англії, володар Суперкубка Англії, володар Кубка футбольної ліги Англії

Коментар: Ще один цьогорічний новачок АПЛ, який одразу влився у гру нового клубу. Юрген Клопп недарма сказав, що Діас наче вивчав гру Ліверпуля, ще перед переходом в новий клуб. Звісно, для нього внесення в список кандидатів на ЗМ – в великій мірі аванс, але безумовно справедливий і заслужений.

Каземіро

Вік: 30

Клуб: Реал/Манчестер Юнайтед

Збірна: Бразилія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, переможець ЛЧ, володар Суперкубка УЕФА

Коментар: Один з найкращих опорних півзахисників світу останніх років та один з найбільш титулованих діючих гравців на планеті – його місце серед претендентів на ЗМ здається очевидним і безсумнівним. Втім, півтора місяці в складі МЮ поки що кидають величезну тінь на статус Каземіро та його можливості завоювати будь-яку індивідуальну нагороду.

В новому клубі досвідчений бразилець більше сидить на лаві запасних, ніж грає. Тен Хаг відмахується: мовляв, перемагаємо і без Каземіро. Можливо, шість пропущених м'ячів від МЮ змінять ситуацію?

Александр Шевченко, Football.ua