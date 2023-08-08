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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (31.07.2023 — 07.08.2023).

Літня трансферна кампанія 2023 року в самому розпалі, адже усі клуби намагаються підсилити склад та вже з новими футболістами готуватись до сезону. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — було й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Йошко Гвардіол (із Лейпцига в Манчестер Сіті)

Вік: 21

Країна: Хорватія

Позиція: Захисник

Сума трансферу: 90,00 млн €

Чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті підписав центрального захисника збірної Хорватії Йошко Гвардіола. Перехід обійшовся клубу у 90 мільйонів євро. А це означає, що перехід хорвата в стан "міщан" робить його найдорожчим захисником в історії світового футболу. Попередній рекорд належав екскапітану МЮ Гаррі Магвайру, за якого заплатили 87 мільйонів євро у 2019 році.

Контракт із хорватом розраховано на п’ять років.

Гвардіол став лише другим новачком Ман Сіті у літнє трансферне вікно. Перед цим клуб підписав іншого хорвата — півзахисника Матео Ковачича з Челсі за 29 мільйонів євро.

Расмус Гойлунд (з Аталанти в МЮ)

Вік: 20

Країна: Данія

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 75,00 млн €

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно. До команди доєднався найдорожчий гравець в це трансферне вікно — нападник Аталанти Расмус Гойлунд. Нагадаємо, раніше манкуніанці підписали Маунта та Онана.

МЮ заплатив за Гойлунда близько 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Гойлунд на молодіжному рівні перебував у структурах данських клубів Б-93, Брондбю та Голбека. Потім були переходи в Копенгаген та Штурм.

Минулого літа Расмуса за 20 мільйонів євро купила Аталанта, де він про себе заявив дуже гучно. За клуб італійської Серії А данець провів 42 матчі, забив 16 голів та віддав 7 результативних передач.

Аксель Дісасі (із Монако в Челсі)

Вік: 25

Країна: Франція/Конго

Позиція: захисник

Сума трансферу: 45,00 млн €

Минулого сезону Челсі провів неймовірну трансферну кампанію, витративши понад 600 мільйонів на новачків, придбавши в тому числі й Михайла Мудрика. Проте торішня кампанія все одно була провалена. Лондонський клуб посів лише 12-е місце в АПЛ.

Цього літа лондонці вже витратили 150 мільйонів євро. Черговим новачком команди став центральний захисник Монако Аксель Дісасі. Француз підписав із лондонцями угоду до 2029 року. За 25-річного оборонця Челсі заплатив 45 мільйонів євро.

Садіо Мане (із Баварії в Ан-Наср)

Вік: 31

Країна: Сенегал

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 30,00 млн €

Рік тому Мане покинув Ліверпуль та перебрався до Баварії. Як тоді заявляв сенегальський форвард, в мюнхенський клуб він пішов за трофеями. Хрестовий похід за кубками не увінчався успіхом, тому сенегальцю вказали на двері. Ключову роль в провальному трансфері в Баварію відіграв конфлікт Мане і Сане. Попри те, що сенегалець перепросив за удар одноклубника, мюнхенці все одно вирішили його позбутись. І, слід відзначити, в цьому аспекті менеджмент "Роттен" проявив себе з найкращої сторони.

Минулого літа Баварія заплатила за Мане 32 мільйони. При цьому вони продали Садіо в Ан-Наср за 30 мільйонів євро.

Неймовірно, але факт. Мане став другим у голосуванні за Золотий м'яч. Переможцем став Карім Бензема, який відірвався від сенегальця на 356 балів. Тепер обидва лідери рейтингу – сусіди з чемпіонату Саудівської Аравії.

Чімуанья Угочукву (із Ренна в Челсі)

Вік: 19

Країна: Франція

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 27,00 млн €

Молодий опорник перейшов з Ренна в Челсі за 27 мільйонів євро, ставши четвертим найдорожчим трансфером "аристократів" у це трансферне вікно. Лондонці продовжують підписувати гравців на довгострокову перспективу. 19-річний французький опорник уклав із "синіми" угоду на сім років із можливістю продовження ще на один сезон.

Минулого сезону Угочукву зіграв за Ренн 26 матчів, зокрема проти Шахтаря в Лізі Європи. Саме Чімуанья не реалізував вирішальний пенальті в післяматчевій серії проти "гірників". Донецький клуб пройшов далі, де був нещадно битий Феєнордом.

Угочукву – вихованець Ренна. Загалом півзахисник провів 60 матчів за французьку команду, відзначившись одним голом та однією результативною передачею.

Роберт Санчес (із Брайтона в Челсі)

Вік: 25

Країна: Іспанія

Позиція: Голкіпер

Сума трансферу: 23,00 млн €

Влітку Челсі позбувся Едуара Менді. Тому в команді вирішили підписати конкурента для Кепи Аррісабалаги. За 23 мільйони був підписаний 25-річний кіпер Брайтона Роберт Санчес.

Іспанець пройшов шлях від юнацьких складів Брайтона до першої команди. Минулого сезону воротар провів 25 матчів за команду Де Дзербі у всіх турнірах, пропустивши 30 голів та 8 зустрічей відігравши "на нуль". Не виключено, що саме Санчесу відведуть роль першої скрипки, а Кепа гратиме в кубкових турнірах.

Ну і вже традиційний контракт від футбольного клубу Челсі — угода з іспанцем підписана на сім років.

Юнус Муса (із Валенсії в Мілан)

Вік: 20

Країна: США

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 20,00 млн €

Минулий сезон став для Юнуса вже третім в іспанській Ла Лізі. Він зіграв за Валенсію 108 матчів і забив 5 м'ячів. Мілан вирішив підсилитись потужним опорником, заплативши за нього 20 мільйонів. До слова, це вже восьмий трансфер "россонері" в літнє міжсезоння. Цей перехід увійшов у трійку найдорожчих. Також по 20 мільйонів євро платили за Крістіана Пулішіча та Самюеля Чуквуезе.

Угода 20-річного хавбека з "россонері" розрахована до 30 червня 2028 року.

У новій команді півзахисник виступатиме під 80-м номером на честь свого кумира Роналдінью.

Іліман Ндіайє (із Шеффілд Юнайтед в Марсель)

Вік: 23

Країна: Сенегал

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 17,00 млн €

Новачок АПЛ Шеффілд Юнайтед прийняв пропозицію Марселя в розмірі 20 мільйонів фунтів стерлінгів щодо нападника Ілімана Ндіайє.

"Блейдс" запропонували 23-річному гравцю новий контракт, але замість цього він вирішив приєднатися до клубу Ліги 1.

Сенегальський гравець зіграв важливу роль у підвищенні свого минулого клубу в АПЛ, забивши 14 голів і віддавши 11 результативних передач у 46 іграх Чемпіоншипу.

Ндіайє — прямий конкурент для Руслана Маліновського. Втім, далеко не факт, що вони гратимуть в одному клубі, адже провідні ЗМІ сватають українця в Серію А, а саме в Торіно.

Варто додати, що Ндіайє грав в академії Марселя і з дитинства не приховував своєї любові до цього клубу. А на честь прибуття вболівальники Олімпіку влаштували хавбеку овації в аеропорту.

Джібріль Соу

Вік: 26

Країна: Швейцарія

Позиція: Півзахисник

Сума трансферу: 10,00 млн €

Соу розпочинав кар'єру в Цюриху, грав за Боруссію М та Янг Бойз, звідки влітку 2019 року його придбав Айнтрахт за 14 млн євро.

В минулому сезоні Соу відігравав ключову роль у своєму клубі. Він провів 47 матчів, забивши 4 голи. Перехід в Севілью можна цілком вважати кроком вперед. Принаймні, в цьому сезоні Соу зможе зіграти в Лізі чемпіонів. Натомість його колишній клуб за підсумками торішньої кампанії залишився поза єврокубками.

Артем Довбик (із Дніпра-1 в Жирону)

Вік: 26

Країна: Україна

Позиція: Нападник

Сума трансферу: 7 млн €

Артем Довбик помітно прогресував останніми роками, завдяки чому здобув статус одного з лідерів Дніпра-1 та основного гравця національної збірної. А торішня кампанія в УПЛ виявилась вкрай успішною для Артема — він став найкращим бомбардиром чемпіонату.

Після закінчення чемпіонату України Дніпро-1 продовжив контракт з Довбиком. І як стверджував Олександр Кучер, робилось це не для того, щоб втримати його у команді, а навпаки — щоб вигідно продати. І це нарешті сталось. Артем приєднався до Жирони, в якій успішно виступає Віктор Циганков.

Контракт підписано строком на п’ять сезонів — до 2028 року. Вартість трансферу склала 7 млн євро, які будуть розподілені поміж Дніпром-1 та колишнім клубом Артема данським Мідтьюлланном. Це підписання стало найдорожчим в історії представників Каталонії.

Довбик вже встиг дебютувати за каталонців. В товариській грі проти Лаціо (2:1) Артему дали відіграти 20 хвилин, проте результативними діями він не відзначився.