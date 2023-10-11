Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, в яких клубах бачать українця букмекери.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков є одним з найперспективніших українських футболістів і, можливо, наступним зірковим гравцем УПЛ, який перебереться в великий європейський клуб.

Вже декілька місяців італійські ЗМІ пишуть про зацікавленість персоною українця з боку Ювентуса, та не зрозуміло, наскільки ці слухи правдиві. Тим не менше, букмекери вірять в подібний розклад і дають коефіцієнт на те, що наступним клубом Судакова буде "стара сеньйора" аж 1,7.

Крім Ювентус є ще один клуб з досить цікавим та "ймовірним" коефіцієнтом. В 7 разів можна збільшити свою ставку, якщо поставити на перехід Георгія в мадридський Атлетіко.

Ще одним можливим варіантом продовження кар'єри Судакова є англійська Прем'єр-ліга, де головними фаворитами на українця виглядають Ньюкасл (15) та Ліверпуль (18).

А як вам такий варіант – "Георгій Судаков переходить в Динамо Київ". Букмекери дають на подібний розвиток подій досить пристойний коефіцієнт – 20.

Малоймовірні варіанти того, що Судаков покине Європу. Наприклад коефіцієнти на те, що хавбек в підсумку після Шахтаря з'явиться в Китаї чи МЛС дорівнюють 150.

А ви хотіли б побачити українця в Ювентусі? Чи можливо в якомусь іншому клубі.