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Football.ua підбив підсумки європейської частини протистояння двох Великих.

Трохи більше ніж за півроку після переходу Кріштіану Роналду в Ан-Наср, відбулася презентація Ліонеля Мессі в Інтер Маямі. Дві головні зірки футболу покоління двохтисячних і десятих років опинилися в різних кінцях планети і навряд чи вони ще коли-небудь перетнуться на футбольному полі в офіційних матчах.

Протистояння Роналду-Мессі стало медійним та навіть соціальним феноменом, аналога якого не було за всю історію футболу. В історії Гри завжди були футболісти №1 — ті, хто ставав іконою поколінь та прикладом до наслідування для мільйонів хлопчаків по всьому світі – Пеле, Бекенбауер, Платіні, Марадона, ван Бастен, Роналдо, Зідан… Усі вони мали свою неповторну історію, але жоден з них не мав рівноцінного суперника, що складав би йому конкуренцію фактично протягом всієї кар'єри. Тим паче, в їхні часи не було і не могло бути такого медійного розголосу, включаючи інтернет-портали і соціальні мережі, як є зараз. Тому, беручи під увагу масштаб і популярність протистояння Мессі-Роналду, ми сміливо можемо назвати його протистоянням століття.

Вперше Роналду і Мессі зустрілися віч-на-віч на полі в квітні 2008-го року, в півфінальних матчах Ліги чемпіонів. 23-річний Роналду тоді уже був головною зіркою Манчестер Юнайтед і одним з найяскравіших гравців світового футболу. Мессі проводив фактично свій перший сезон в якості залізно основного гравця Барселони, але на фоні кризової команди пізнього Райкарда поки ще не сприймався як потенційно найкращий гравець покоління (хоча у нього уже й були неординарні досягнення, як хет-трик в Ель Класіко).

В першому матчі, де Роналду зійшовся з Мессі, португалець… не реалізував пенальті. Поєдинок завершився нульовою нічиєю. У другому півфінальному матчі МЮ здобув мінімальну перемогу й вийшов в фінал, в якому, після драматичної серії пенальті імені Джона Террі, виграв у Челсі.

Влітку 2008 року, Барселону очолив Пеп Гвардіола. Мессі замінив 19 номер на 10 і попереду у нього був перший насправді великий сезон в його кар'єрі. Роналду ж наприкінці того року отримав свій перший Золотий м'яч.

Наступного року Мессі і Роналду зустрілися в головному поєдинку сезону – в фіналі Ліги чемпіонів. Останній великий МЮ епохи сера Алекса не зумів нічого протиставити першій великій команді Пепа Гвардіоли. Мессі виграв свою другу Лігу чемпіонів (і першу, в якості лідера команди), а Кріштіану переконався в тому, що йому потрібен новий виклик.

Таким викликом став мадридський Реал, куди португальська суперзірка перейшла влітку 2009 року, а протистояння Мессі-Роналду злилося з Ель-Класіко та надало йому неповторного смаку, який наше покоління вболівальників пам'ятатиме завжди.

Наприкінці листопада 2010 року відбулося перше велике (і як здалося – особисте) розчарування Роналду в рамах цього протистояння. Це було перше Ель-Класіко Жозе Моуріньо. В той період здавалось, що успішний тренер знайшов свою команду і тепер-то космічна Барселона Гвардіоли буде зупинена. Ще свіжими були спогади про тріумфальний забіг Моура по Камп Ноу, після того, як його Інтер зупинив Барселону в півфіналі ЛЧ. Вболівальники "галактікос" очікували чогось подібного, а Роналду, звісно, мав стати головним героєм в справі скидання Барселони з п'єдесталу. Але все закінчилось катастрофою для Реала і черговим тріумфом для дітища Гвардіоли. 5:0. Мессі в цьому матчі не забив, але радість від перемоги від того меншою не стала. Роналду під кінець приниження відверто психував, штовхав Гвардіолу та лаявся з опонентами. За його перші два Ель-Класіко загальний рахунок був 0:7 – не на користь Реала. Не такого початку кар'єри в Іспанії він очікував.

В лютому 2011 року Мессі та Роналду зустрілися на полі стадіону Стад де Женев у Швейцарії – між їх збірними був організований товариський матч. На жаль, на рівні збірних нам не пощастило з протистоянням Роналду-Мессі. На чемпіонатах світу доля їхні команди не зводила, тому за весь час своєї активної кар'єри у футболках збірних наші головні герої зійшлися лише двічі – в товариських матчах.

Зате в період з 16 квітня до 3 травня 2011 року (протягом 18 днів) Роналду і Мессі зустрілися на полях аж чотири рази – в рамах Ла Ліги, фіналу Кубку Іспанії та півфіналу ЛЧ. Цей марафон запам'ятався перемогою Реала в фіналі Кубку Іспанії (крім того, це була перша перемога Роналду в Ель Класіко) та вишуканою "помстою" Мессі у півфіналі ЛЧ, коли він на Сантьяго Бернабеу забив м'яч, обігравши майже половину гравців Реалу.

Однак, "помстою" це можна назвати лише в лапках. Адже протистояння Мессі та Роналду завжди існувало лише в головах та серцях палких вболівальників одного і другого футболістів. Самі ж вони завжди підкреслювали повагу одне до одного та ніколи не висловлювали навіть натяку на неприязнь до опонента.

Ось, що говорив Роналду про Мессі наприкінці минулого року: "Мессі — дивовижний, чарівний гравець. Ми 16 років ділимо з ним сцену, уявляєте? 16 років. У мене з ним чудові стосунки. Ми не друзі – тому, що ми не ходимо один до одного в гості, не говоримо по телефону. Ні, у нас відносини як між партнерами по команді.

Я дуже поважаю те, як він завжди про мене висловлюється".

В подібному тоні про Роналду висловлюється й аргентинець: "Ми [Мессі і Роналду, — О.Ш.] намагаємося щороку досягати найвищих цілей для наших команд, і я не вважаю важливим те що говорять навколо. Роналду – висококваліфікований, феноменальний гравець. Увесь світ це знає, і тому він один із найкращих у світі".

Протягом 2012 року відбулося шість Ель Класіко – в Ла Лізі, в Кубку та Суперкубку Іспанії. В кожному (!) з цих матчів відзначався Кріштіану Роналду. В трьох з шести забивали обидва. Особливу увагу звертає на себе останнє Ель Класіко того року, яке завершилося внічию 2:2. Роналду і Мессі в тому матчі зробили по дублю. За всі 36 поєдинків між собою це єдиний, коли таке сталося.

В 2013 році Барселона увійшла в кризовий період і Реал здобув кілька очних перемог, найважливішою з яких була перемога на Камп Ноу 1:3 у другому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії. Роналду в тому матчі відзначився дублем (своїм другим підряд дублем на Камп Ноу), а Реал вийшов в фінал, де, щоправда, поступився Атлетико.

Трохи більше ніж за рік, в березні 2014-го, на Сантьяго Бернабеу відбулося одне з найбільш видовищних Ель Класіко десятиліття – Барселона, двічі поступаючись в рахунку по ходу гри, здобула перемогу 3:4. Мессі вдруге в кар'єрі відзначився хет-триком в Ель Класіко на стадіоні Реала (щоправда, на цей раз, два з трьох м'ячів забив з пенальті).

Протягом наступних трьох років Мессі і Роналду зустрічалися на полі шість разів. Доля перестала зводити Реал і Барселону в усіх можливих турнірах і інтенсивність (а з нею й градус) протистояння найкращих гравців покоління в той період відносно зменшились.

Про протистояння Мессі – Роналду усі знову заговорили, коли в квітні 2017 року, під час чергового напруженого й видовищного Ель Класіко в Мадриді, Ліонель Мессі, забивши переможний м'яч на 90+3 хвилині, зняв футболку й продемонстрував своє прізвище трибунам Сантьяго Бернабеу.

Це був виклик. Це була відверта демонстрація, що попри усі виграні Реалом Ліги чемпіонів в той період, гравцем номер один покоління залишається Ліонель Мессі. Це була рукавичка, кинута в лице опонентові в його ж логові. Це було те, що не можна було залишати без відповіді.

Й відповідь відбулася уже в наступному Ель Класіко. В серпні 2017 року в першому матчі Суперкубка Іспанії на Камп Ноу, Роналду під кінець поєдинку вивів Реал вперед. Святкуючи гол, португалець спочатку скинув футболку й продемонстрував свій м'язистий торс. Та коли, уже йдучи на власну половину поля, Марсело подав йому футболку, португалець наче згадав про квітневий випадок й на кілька секунд повторив жест Мессі, продемонструвавши своє прізвище вболівальникам на Камп Ноу.

"Вендетта" відбулася. І це було по-футбольному красиво.

Востаннє, в рамах Ель Класіко, Мессі і Роналду зустрілись в травні 2018 року. На Камп Ноу команди зіграли в яскраву нічию 2:2 й обидві головні суперзірки покоління відзначились в тому матчі забитим м'ячем. А влітку Роналду перейшов в Ювентус, завершивши цю прекрасну сторінку в історії Ель Класіко.

Протягом наступних років Ліонель Мессі не один раз висловлював свій жаль щодо відходу свого головного суперника з Ла Ліги.

"Я сумую за Роналду. Незважаючи на те, що було трохи сумно бачити його з трофеями, він робив чемпіонат Іспанії більш престижним. Ювентус — чудовий кандидат на перемогу в Лізі чемпіонів з моменту переходу в команду Кріштіану.

Найкращими гравцями у світі вважаю Неймара, Мбаппе, Азара, Луїса Суареса, Агуеро. Я не згадав Роналду, бо його і себе залишаю поза цим списком", — говорив Мессі в 2019 році.

Наступного року Лео відзначав, що його протистояння з Роналду робило поєдинки Ель Класіко особливими: "Очевидно, що коли Кріштіану грав за Реал, ці ігри були особливими. Матчі з Реалом завжди принципові, але з Кріштіану на полі вони мали особливе значення. Тепер це минуле і ми з нетерпінням чекаємо на сьогоднішні виклики".

Останній матч Мессі проти Роналду відбувся в коронавірусному грудні 2020 року в рамах групового етапу Ліги чемпіонів. На пустому Камп Ноу Ювентус розібрав Барселону – 0:3. Роналду зробив дубль з пенальті, наче компенсуючи не забитий одинадцятиметровий в першому очному протистоянні з Мессі дванадцять з половиною років до того.

Так завершилася епоха. Епоха прекрасних емоцій цілого покоління вболівальників по всьому світу, кожен з яких підтримував одного з двох геніїв футболу та усі могли насолоджувалися неповторною грою обох. Важко знайти відповідні слова, щоб правильно підсумувати цю епоху. Втім, ми це не зробимо краще ніж сам Ліонель Мессі, який в одному з інтерв'ю в 2021 році сказав: "Пройшло багато часу відколи ми перестали грати в одній лізі. Ми змагалися як індивідуально, так і на командному рівні за ті самі цілі.

Це була дуже гарна історія для нас та вболівальників. Цей чудовий спогад залишиться в історії футболу".

P.S. Кілька років тому, Девід Бекхем говорив, що його мрія – об'єднати в Інтер Маямі Мессі та Роналду. Аргентинець уже в Маямі. Кріштіану нещодавно заявив, що не збирається повертатися в європейський футбол. Втім, він нічого не говорив про MLS :)

*Без врахування виставкових матчів. Тому поєдинок Аль Наср/Аль Хіляль – ПСЖ 4:5 в січні 2023 року ми не беремо під увагу.

Очні зустрічі Мессі на Роналду*

Статистика очних зустрічей

Голи Гольові передачі Перемоги Ліонель Мессі 22 12 16 Кріштіану Роналду 21 1 11

Статистика по турнірам

Турнір Матчі Перемоги Мессі Нічиї Перемоги Роналду Голи Мессі Голи Роналду Ла Ліга 18 10 4 4 12 9 Ліга чемпіонів 6 2 2 2 3 2 Кубок Іспанії 5 1 2 2 0 5 Суперкубок Іспанії 5 2 1 2 6 4 Товариські матчі (збірні) 2 1 0 1 1 1 Загалом 36 16 9 11 22 21

Статистика командних трофеїв

Національні чемпіонства Національні Кубки Національні Суперкубки ЛЧ Суперкубки УЕФА Континентальні Кубки (збірні) Чемпіонат Світу (збірні) Ліонель Мессі 12 7 9 4 3 1 1 Кріштіану Роналду 7 6 5 5 2 1 0

Статистика індивідуальних трофеїв

Золотий м'яч Кращий бомбардир чемпіонату Кращий бомбардир ЛЧ Золота бутса Ліонель Мессі 7 8 6 6 Кріштіану Роналду 5 5 7 4

Олександр Шевченко, Football.ua