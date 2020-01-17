Франция

Клуб из Индийского океана в теории может выйти в еврокубки.

Остров Реюньон расположен в Индийском океане (недалеко о Мадагаскара) и команды из этого острова принимают участие в Кубке Франции.

Здешний Сент-Пьеруа вышел в 1/16 финала турнира и, если выиграет его, то попадет в Лигу Европы УЕФА. В этом случае, команда побьет много географических рекордов, сообщает официальный сайт УЕФА.

На данный момент самый длительный перелет в рамках еврокубков совершали Астана и Бенфика, а также Астана и Спортинг. Растояние между Лиссабоном и Нур-Султаном равно около 6173 километров в одну сторону.

В субботу в 1/16 финала Кубка Франции Сент-Пьеруа сразится с Эпиналем. На этот матч и обратно клубу предстоит лететь в сумме более 18 тысяч километров. Стоит отметить, что ранее самой южной точкой еврокубков был Лас-Пальмас.

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