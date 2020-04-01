Франция

Бельгийский защитник намерен продолжить выступления за парижский гранд.

Крайнего защитника Томаса Менье в последнее время связывали с уходом из ПСЖ на правах свободного, поскольку его контракт с парижанами истекает в конце текущего сезона.

Сообщалось об интересе к 28-летнему бельгийцу таких клубов, как дортмундская Боруссия, Тоттенхэм и Интер, но сам футболист заявил, что главная его цель — продление соглашения с ПСЖ.

"28-летний свободный агент, выступающий за сборную Бельгию, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА, не может быть плохим приобретение, даже если у меня будет гангрена и мне придется отрезать ногу".

"Клубы ничего не потеряются в финансовом плане, и я думаю, что они это знают. У них есть все, чтобы получить от подобного подписания пользу".

"Я не понимаю всего, что циркулирует в социальных сетях о Дортмунде. Также я видел очень много статей, связывающих меня с Тоттенхэмом или Интером. Моя главная цель — всегда остаться в Париже, но на данный момент переговоров не было", — приводит слова Менье Goal.com.

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