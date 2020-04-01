Франция

Марокканский защитник, вероятно, покинет дортмундскую Боруссию в конце текущего сезона.

ПСЖ предстоящим летом выйдет на трансферный рынок на поиски правого защитника. Связано это с возможным уходом Томаса Менье, который согласовал контракт с дортмундской Боруссией.

Как сообщает Calciomercato, парижский гранд заинтересовался игроком мадридского Реала Ашрафом Хакими, который последние два сезона провел в Боруссии Д и очень хорошо зарекомендовал себя на европейской арене.

Стоит отметить, что нынешний контракт 21-летнего марокканца со "сливочными" рассчитан до лета 2021 года. Несмотря на желание мадридского клуба продлить соглашение, Хакими пока не спешит ставить подпись под новой сделкой.

За ситуацией вокруг молодого защитника также следят туринский Ювентус и лондонский Челси, которые попробуют переманить его в стан своих команд в летнее межсезонье.

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