Франция

Экс-игрок Манчестер Юнайтед разочарован текущей ситуацией из-за коронавируса.

Рафаэль не знает, как будет доигран сезон, если национальное первенство таки возобновится.

"Играть каждые три дня? А дальше? Завершим сезон нынешний, потом сразу следующий? Считаю, что мы имеем право на настоящий отпуск".

"Необходимо очистить голову от этих мыслей, сейчас совсем не отпуск. Сижу дома, ничего не делаю и просто пытаюсь защитить себя", — приводит слова Рафаэля L'Equipe.

Напомним, что с 2008 по 2015 год Рафаэль выступал за Манчестер Юнайтед.

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