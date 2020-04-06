Экс-игрок Манчестер Юнайтед разочарован текущей ситуацией из-за коронавируса.
РАФАЭЛЬ ДА СИЛВА, GETTY IMAGES
06 апреля 2020, 00:45
Рафаэль не знает, как будет доигран сезон, если национальное первенство таки возобновится.
"Играть каждые три дня? А дальше? Завершим сезон нынешний, потом сразу следующий? Считаю, что мы имеем право на настоящий отпуск".
"Необходимо очистить голову от этих мыслей, сейчас совсем не отпуск. Сижу дома, ничего не делаю и просто пытаюсь защитить себя", — приводит слова Рафаэля L'Equipe.
Напомним, что с 2008 по 2015 год Рафаэль выступал за Манчестер Юнайтед.
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