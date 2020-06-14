Франция

Директор ПСЖ Леонардо рассказал о планах клуба по поводу летних трансферов.

Леонардо признал, что остановка чемпионата Франции отрицательно сказалась на трансферных аппетитах ПСЖ.

"Пандемия коронавируса сказалась на всех областях человеческой деятельности, в том числе и на трансферном рынке, – сказал директор ПСЖ в интервью Le Journal du Dimanche. – Финансовое положение нашего клуба стабильно, но могу подтвердить, что мы действительно потеряли около 200 миллионов евро из-за досрочного завершения сезона".

"Это не значит, что мы полностью отказываемся от приобретений футболистов, но могу заверить, что 100-миллионных трансферов нынешним летом не будет".

Ранее Леонардо подтвердил, что по окончании сезона-2019/20 ПСЖ покинут Эдинсон Кавани и Тьяго Силва.