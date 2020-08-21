Это уже пятый случай заболевания в Марселе.
Димитри Пайе, Getty Images
21 августа 2020, 08:37
Полузащитник Марселя Димитри Пайе в четверг сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RMC Sport.
До Пайе в составе Марселя заразились Жордан Амави, Валентен Ронжье, Максим Лопес и Стив Манданда.
Несмотря на случаи заболевания, провансальцы продолжают тренироваться в маленьких группах. Тренировки проходят в разное время на двух разных полях.
Матч Марселя против Сент-Этьена уже перенесли. Олимпик надеется, что такая же участь не постигнет и игру с Брестом, запланированную на 30 августа.