Франция

Это уже пятый случай заболевания в Марселе.

Полузащитник Марселя Димитри Пайе в четверг сдал положительный тест на коронавирус, сообщает RMC Sport.

До Пайе в составе Марселя заразились Жордан Амави, Валентен Ронжье, Максим Лопес и Стив Манданда.

Несмотря на случаи заболевания, провансальцы продолжают тренироваться в маленьких группах. Тренировки проходят в разное время на двух разных полях.

Матч Марселя против Сент-Этьена уже перенесли. Олимпик надеется, что такая же участь не постигнет и игру с Брестом, запланированную на 30 августа.