Франция

Основная команда продолжит работу в условиях изоляции от юных футболистов.

На официальном сайте французского ПСЖ была опубликована информация о закрытии учебного тренировочного центра в результате очередного случая обнаружения массового заражения среди футболистов.

Речь идет об ограничении доступа в помещения для подготовки футболистов в категории U-17 и U-19, представители которых показали сразу девять положительных результатов во время последнего глобального тестирования.

Учебный центр ПСЖ, согласно предварительным данным, будет закрыт до 11 февраля, после чего команды и тренерский штаб в полном составе пройдут очередной тест на COVID-19.

Работе основной команды данная ситуация не помешала, поэтому футболисты "взрослого" состава парижан продолжили процесс подготовки к гостевой игре против Марселя, которая состоится в воскресенье, 7 февраля.