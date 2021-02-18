Франция

Французский функционер поделился мыслями о нидерландском нападающем и наставнике клуба.

Владелец и председатель Лиона Жан-Мишель Ола высказался о будущем главного тренера своего клуба Руди Гарсии и форварде Мемфисе Депае.

"Руди Гарсия? Штаб остается на своих местах до конца сезона. Потом мы рассмотрим этот вопрос снова. Если клуб по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов либо завоюет Лигу 1, то это многое изменит.

Что касается Мемфиса, то было очень много слухов о его уходе из клуба. Он игрок мирового класса, один из немногих в команде.

Я всегда хотел, чтобы он остался, но договоренность не была достигнута. Он почти перебрался в Барселону, но это оказалось экономически невозможно.

Мы надеемся, что Депай останется с нами и на следующий сезон. На данный момент это невозможно, но вполне вероятно", — приводит слова француза Leprogres.

Ранее сообщалось, что Депай и Ауар хотят покинуть Лион.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.