Бразильский форвард продолжает восстанавливаться после травмы.
Неймар, ФК ПСЖ
01 марта 2021, 18:57
Нападающий ПСЖ Неймар продолжает восстановление после травмы, сообщает пресс-служба "парижан".
"Да, да, да. Неймар продолжает заниматься по индивидуальной программе", — говорится в сообщении ПСЖ.
Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции против Кана (1:0), который прошел в начале февраля.
В нынешнем сезоне 29-летний бразилец провел 18 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.