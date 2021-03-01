Франция

Бразильский форвард продолжает восстанавливаться после травмы.

Нападающий ПСЖ Неймар продолжает восстановление после травмы, сообщает пресс-служба "парижан".

"Да, да, да. Неймар продолжает заниматься по индивидуальной программе", — говорится в сообщении ПСЖ.

Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции против Кана (1:0), который прошел в начале февраля.

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец провел 18 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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