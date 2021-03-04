Франция

Наставник "монегасков" поделился мыслями после поражения в матче французского чемпионата.

Главный тренер Монако Нико Ковач прокомментировал поединок Лиги 1 со Страсбуром.

"Это был не лучший наш матч. Страсбур – отличная команда, они сыграли великолепно. С другой стороны, если не можешь выиграть, то нужно хотя бы не проиграть. Это футбол, и этот гол на последней секунде… Но, думаю, Страсбур заслужил победу, у них было больше моментов.

Мы хорошо выступали в последнее время. Но мы недостаточно укомплектованы, чтобы стать чемпионами в этом сезоне, иначе сегодня мы бы сыграли вничью или победили", – приводит слова Ковача l'equipe.

Ранее Нико Ковач рассказал о своих словах в перерыве матча против ПСЖ, которые вдохновили его подопечных на сумасшедший камбэк.

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