Наставник "монегасков" поделился мыслями после поражения в матче французского чемпионата.
Нико Ковач, getty images
04 марта 2021, 14:15
Главный тренер Монако Нико Ковач прокомментировал поединок Лиги 1 со Страсбуром.
"Это был не лучший наш матч. Страсбур – отличная команда, они сыграли великолепно. С другой стороны, если не можешь выиграть, то нужно хотя бы не проиграть. Это футбол, и этот гол на последней секунде… Но, думаю, Страсбур заслужил победу, у них было больше моментов.
Мы хорошо выступали в последнее время. Но мы недостаточно укомплектованы, чтобы стать чемпионами в этом сезоне, иначе сегодня мы бы сыграли вничью или победили", – приводит слова Ковача l'equipe.
Ранее Нико Ковач рассказал о своих словах в перерыве матча против ПСЖ, которые вдохновили его подопечных на сумасшедший камбэк.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.