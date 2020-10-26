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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Французское издание France Football планирует путем голосования определить сборную лучших футболистов всех времен, а в десятку претендентов на позицию левого нападающего попали Олег Блохин и Криштиану Роналду.

Другие кандидатуры наши читатели даже не рассматривали:

Златан Ибрагимович может в ближайшее время продлить действующий контракт с Миланом до 2022 года.

Фантазер, ты меня называла:

Виктор Коваленко стал лучшим игроком шестого тура украинской Премьер-лиги, проведя в матче со Львовом всего 25 минут, но успев оформить дубль.

Ждем в топ-чемпионате?

Челси включил опытнейшего голкипера Петра Чеха в заявку на матчи АПЛ, хотя тот завершил карьеру в 2019 году.

Причиной такого решения назвали нестабильную ситуацию с COVID-19, но есть и более реальные версии:

Ничего не имею против Шовковского, но как-то по-другому себе это представлял:

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2.

Есть подозрения, что Зидан перепутал матчи в календаре:

Как в воду глядел:

После победы над Реалом главный тренер Шахтера Луиш Каштру резко высказался об испанских журналистах и их вопросах Зинедину Зидану на предматчевой пресс-конференции: "Реал мог обыграть и раздавить нас, но люди должны проявлять уважение к Шахтеру".

Примерно такой комментарий и планировался, но испанские журналисты не явились и на эту пресс-конференцию.

А вот другой португальский специалист Жозе Моуриньо выразил недовольство регламентом Лиги Европы: "Очень несправедливо, что в плей-офф ЛЕ получаешь команду из ЛЧ".

А вот и ответ на вопрос:

Полузащитник Месут Озил оказался вне заявки Арсенала на поединки как АПЛ, так и Лиги Европы, что вызвало у него негодование в социальных сетях: "Буду бороться с бесчеловечностью и отстаивать справедливость".

Полузащитник Ливерпуля Фабиньо заявил, что не сможет в полной мере заменить выбывшего на неопределенный срок Вирджила ван Дейка на позиции центрбека.

Теперь мы знаем, кто помогал France Football составлять список лучших опорников в истории:

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау высказался о поведении Хосепа Гвардиолы: "Мне нужно поучиться у Гвардиолы, как давить на судей".

Давненько мы не вспоминали о...

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал идею создания европейской Премьер-лиги, затронув минувший матч Лиги чемпионов между Динамо и Ювентусом: "В Испании этот поединок посмотрели меньше 50 тысяч человек. Да у нас Сегунду смотрят больше".

Как зачем? А Цыников и Караве?

Реал обыграл Барселону на Камп Ноу в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги.

Теперь у Сегунды нет никаких шансов на испанском рынке:

Лионель Месси вновь не сумел отличиться взятием ворот в минувшем матче с Реалом, из-за чего продлил свою неудачную серию. Аргентинец не забивал в Эль Классико с 6 мая 2018 года.

Месси полностью оправдан:

Никита Евтушенко, Football.ua