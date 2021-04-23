Испания

Уругваец поделился подробностями выполнения стандартов.

Защитник Барселоны Рональд Араухо поделился мыслями после матча с Хетафе, в котором он отметился голом.

"Во втором тайме нам нелегко пришлось, можно было закончить игру более комфортно. Все оставшиеся матчи – это финалы для нас, и каждый соперник будет выкладываться по максимуму.

Мы с Месси обсуждаем действия при угловых, я говорю в какую зону ему подавать. Я достаточно высокий для того, чтобы помогать команде в этом деле. Я уже дважды так забил.

Игра была непростая, но команда знала, что делать, и добилась победы, это самое главное", – заявил уругваец.

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о чемпионской гонке в испанском чемпионате.