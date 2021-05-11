Оба футболиста парижан пропустят концовку сезона.
Марко Верратти, Getty Images
11 мая 2021, 16:59
Защитник ПСЖ Левен Кюрзава и полузащитник Марко Верратти не смогу помочь своей команде в заключительных матчах нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба парижан.
По итогам медицинского обследования стало известно, что у 28-летнего француза растяжение лодыжки, из-за чего он будет вынужден пропустить около четырех недель.
Что касается 28-летнего итальянца, то у него повреждение связок правого колена. На восстановление футболисту понадобится около 4-6 недель.
Таким образом, Кюрзава и Верратти пропустят матчи ПСЖ в Лиге 1 против Реймса и Бреста, а также полуфинал Кубка Франции против Монпелье, который пройдет завтра, 12 мая, в 22:00 по киевскому времени.
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