Франция

Оба футболиста парижан пропустят концовку сезона.

Защитник ПСЖ Левен Кюрзава и полузащитник Марко Верратти не смогу помочь своей команде в заключительных матчах нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

По итогам медицинского обследования стало известно, что у 28-летнего француза растяжение лодыжки, из-за чего он будет вынужден пропустить около четырех недель.

Что касается 28-летнего итальянца, то у него повреждение связок правого колена. На восстановление футболисту понадобится около 4-6 недель.

Таким образом, Кюрзава и Верратти пропустят матчи ПСЖ в Лиге 1 против Реймса и Бреста, а также полуфинал Кубка Франции против Монпелье, который пройдет завтра, 12 мая, в 22:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.