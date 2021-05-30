Франция

Хавбек оценил вызов форварда в сборную страны.

Полузащитник сборной Франции Корантен Толиссо оценил решение вызвать форварда Карима Бензема в национальную команду.

"Возвращение Карима в сборную стало сюрпризом как для игроков, так и для всех остальных. Такое решение не удивляет, учитывая то, что он делает в Реале. Все мы знаем, что Карим великий игрок.

Я болею за Лион с детства, я болел за Бензема – мне тогда было 13-14 лет. Он помогал команде выигрывать трофеи. Никогда не мог представить, что однажды поиграю с ним. Горжусь этим.

Карим потихоньку знакомится с командой, потому что он не с этими парнями играл раньше", — рассказал Толиссо в интервью Ouest-France.

Ранее сообщалось, что Бензема вошел в топ-10 футболистов по количеству матчей за Реал.