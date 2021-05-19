Испания

Француз, вероятно, останется в Мадриде.

Мадридский Реал намерен продлить соглашение с нападающим Каримом Бензема.

По информации в Twitter журналиста Фабрицио Романо, в ближайшее время "сливочные" предложат французу подписать контракт до 2023 года.

Текущее соглашение форварда с "королевским" клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема принял участи в 33 играх за Реал, в которых забил 22 гола.

Напомним, что накануне Евро-2020 Бензема был вызван в сборную Франции, за которую не выступал с 2015 года.