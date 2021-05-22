Испания

Французский форвард "сливочных" обошел Лионеля Месси и Роберта Левандовски.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема признан лучшим игроком Европы по итогам уходящего сезона-2020/21 по версии французского журнала Onze Mondial.

По итогам голосования 33-летний француз набрал 47,3% голосов, что позволило ему опередить капитана и нападающего Барселоны Лионеля Месси (20,1%) и форварда Баварии Роберта Левандовски (11,3%).

Список топ-10 игроков Европы дополнили Килиан Мбаппе, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Джошуа Киммих, Эрлинг Холанд, Ромелу Лукаку и Илкай Гюндоган.

В нынешнем сезоне Бензема провел 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, Бензема впервые с 2015 года вызван в состав сборной Франции на Евро-2020.