ЧМ-2022. Отбор

Футболист огорчил сборную Нидерландов.

В рамках первого матча отбора к чемпионату мира-2022 сборная Турции дома шокировала сборную Нидерландов, добыв победу со счетом 4:2.

Хет-триком в данном противостоянии отметился Бурак Йылмаз. Два его мяча пришли с игры, а один — с пенальти.

Последний раз 35-летний турецкий форвард трижды поражал ворота соперника еще в 2015 году. Тогда жертвой футболиста стал Бурсасопр, а сам Йылмаз защищал цвета Галатасарая.

Ныне форвард выступает за французский Лилль и является одним из лидеров коллектива. На его счету 9 голов в 20 играх Лиги 1.

Хет-трик Йылмаза можно увидеть в обзоре матча Турция — Нидерланды на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.