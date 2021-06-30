Франция

Парижский гранд рассматривает трансфер опытного испанца.

Защитник Реала Серхио Рамос, контракт которого с мадридским клубом подходит к концу, может в ближайшее время переехать во Францию.

По информации источника, испанец ведет переговоры с ПСЖ. Защитник рассчитывает на 2-летний контракт с зарплатой 13 миллионов евро за сезон.

Парижский гранд в свою очередь еще не определился, стоит ли подписывать двухлетнее соглашение с 35-летним игроком. Клуб рассматривает вариант контракта по схеме 1+1.

Напомним, что Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на Олимпиаду в Токио.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.