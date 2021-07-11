Франция

Дисквалифицированный голкипер может в ближайшее время перебраться во Францию.

Вратарь Аякса Андре Онана, вероятно, покинет сменит клуб в текущее трансферное окно.

По информации NOS, агент голкипера достиг договоренности о трансфере футболиста с Лионом.

Ранее сообщалось, Интер хочет в следующем году бесплатно подписать Онана.

Напомним, пресс-служба Аякса отмечала, что Онана, когда плохо себя чувствовал, выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены. После внеплановой проверки в организме футболиста обнаружили вещество фуросемид, которое находится в списке запрещенных.

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