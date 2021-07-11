Дисквалифицированный голкипер может в ближайшее время перебраться во Францию.
Андре Онана, getty images
11 июля 2021, 10:46
Вратарь Аякса Андре Онана, вероятно, покинет сменит клуб в текущее трансферное окно.
По информации NOS, агент голкипера достиг договоренности о трансфере футболиста с Лионом.
Ранее сообщалось, Интер хочет в следующем году бесплатно подписать Онана.
Напомним, пресс-служба Аякса отмечала, что Онана, когда плохо себя чувствовал, выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены. После внеплановой проверки в организме футболиста обнаружили вещество фуросемид, которое находится в списке запрещенных.
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