Миланский клуб нацелился на камерунца.
Андре Онана, getty images
29 июня 2021, 10:17
Интер заинтересовался подписанием голкипера Аякса Андре Онана.
По информации источника, "нерадзурри" намерены приобрести дисквалифицированного до ноября вратаря в следующем году.
Сообщается, что миланский клуб уже запросил информацию по камерунцу. Интер планирует подписать 25-летнего Онана летом 2022 года, когда он станет свободным агентом.
Напомним, пресс-служба Аякса отмечала, что Онана, когда плохо себя чувствовал, выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены. После внеплановой проверки в организме футболиста обнаружили вещество фуросемид, которое находится в списке запрещенных.
Ранее стало известно, что CAS сократил дисквалификацию Онана за нарушение правил антидопинговой политики.