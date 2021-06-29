Италия

Миланский клуб нацелился на камерунца.

Интер заинтересовался подписанием голкипера Аякса Андре Онана.

По информации источника, "нерадзурри" намерены приобрести дисквалифицированного до ноября вратаря в следующем году.

Сообщается, что миланский клуб уже запросил информацию по камерунцу. Интер планирует подписать 25-летнего Онана летом 2022 года, когда он станет свободным агентом.

Напомним, пресс-служба Аякса отмечала, что Онана, когда плохо себя чувствовал, выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены. После внеплановой проверки в организме футболиста обнаружили вещество фуросемид, которое находится в списке запрещенных.

Ранее стало известно, что CAS сократил дисквалификацию Онана за нарушение правил антидопинговой политики.