Мадридцы готовы будут потратить солидную сумму следующим летом.
Эрлинг Холанд, getty images
02 сентября 2021, 18:26
Реал готов серьезно поработать на трансферном рынке в следующее летнее окно.
Как сообщает издание Marca, "королевский клуб" хочет подписать сразу двух звездных нападающих — Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Ни для кого не секрет, что французский нападающий очень хочет перебраться в стан мадридцев, а его контракт подходит к концу следующим летом.
Норвежец, в свою очередь, обойдется Реалу в солидную сумму, но также не против примерить футболку "королевского клуба".