Испания

Мадридцы готовы будут потратить солидную сумму следующим летом.

Реал готов серьезно поработать на трансферном рынке в следующее летнее окно.

Как сообщает издание Marca, "королевский клуб" хочет подписать сразу двух звездных нападающих — Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Ни для кого не секрет, что французский нападающий очень хочет перебраться в стан мадридцев, а его контракт подходит к концу следующим летом.

Норвежец, в свою очередь, обойдется Реалу в солидную сумму, но также не против примерить футболку "королевского клуба".