Украинский форвард может продолжить карьеру в Бельгии.
Николай Кухаревич, ФК Труа
31 августа 2021, 21:50
Украинский нападающий Труа Николай Кухаревич может продолжить свою карьеру в бельгийском чемпионате, сообщает Nieuwsblad.be.
По информации источника, в услугах 20-летнего украинца заинтересован Левен, где футболист уже проходит медицинское обследование. Также отмечается, что скорее всего, это будет годичная аренда.
После шести туров чемпионата Бельгии Левен занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Кухаревич перебрался в Труа этим летом и за это время отыграл лишь 15 минут в Лиге 1.
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