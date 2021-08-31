Франция

Украинский форвард может продолжить карьеру в Бельгии.

Украинский нападающий Труа Николай Кухаревич может продолжить свою карьеру в бельгийском чемпионате, сообщает Nieuwsblad.be.

По информации источника, в услугах 20-летнего украинца заинтересован Левен, где футболист уже проходит медицинское обследование. Также отмечается, что скорее всего, это будет годичная аренда.

После шести туров чемпионата Бельгии Левен занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Кухаревич перебрался в Труа этим летом и за это время отыграл лишь 15 минут в Лиге 1.

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