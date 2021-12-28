Правительству страны пришлось установить новые правила.
Игроки ПСЖ, getty images
28 декабря 2021, 00:17
Правительство Франции приняло решение ограничить количество зрителей на спортивных мероприятиях с 3 января.
Как сообщает Goal, в закрытом помещении смогут находиться не более 2000 человек, тогда как на открытом воздухе — не более 5000.
Срок действия данных ограничений пока что не сообщается.
Таким образом, матчи Кубка Франции, которые состоятся в ближайшее воскресенье, смогут провести еще с полными стадионами.
Напомним, что ближайший матч чемпионата Франции состоится уже седьмого января.