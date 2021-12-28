Франция

Правительству страны пришлось установить новые правила.

Правительство Франции приняло решение ограничить количество зрителей на спортивных мероприятиях с 3 января.

Как сообщает Goal, в закрытом помещении смогут находиться не более 2000 человек, тогда как на открытом воздухе — не более 5000.

Срок действия данных ограничений пока что не сообщается.

Таким образом, матчи Кубка Франции, которые состоятся в ближайшее воскресенье, смогут провести еще с полными стадионами.

Напомним, что ближайший матч чемпионата Франции состоится уже седьмого января.