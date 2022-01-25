Украина

Украинский хавбек может сменить украинский чемпионат на французский.

Полузащитник донецкого Шахтера Даниил Игнатенко, который в настоящее время арендован Днепром-1, может продолжить свою карьеру во французской Лиге 1. Об этом сообщает португальский журналист Педро Сепульведа в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 24-летнего украинца заинтересован Бордо, который намерен арендовать футболиста до конца нынешнего сезона.

При этом у французов будет опция выкупа контракта за 2-3 миллиона евро.

В первой половине сезона Игнатенко провел 15 поединков, в которых забил три мяча.

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