Украина

Хавбек днепрян поделился своими мыслями после победы над Ворсклой.

Полузащитник Днепра-1 Даниил Игнатенко прокомментировал победу своей команды в матче 16 тура УПЛ против полтавской Ворсклы (5:1).

"Это очень приятная победа. Мы к этому матчу тщательно готовились, ведь для нас эта игра была своеобразным финалом, хотя на самом деле для нас сейчас каждый матч, как финал. У нас впереди еще три матча – один в Кубке и два в чемпионате. Мы хотим у всех победить и уйти в отпуск с хорошим настроением.

Я считаю, что счет закономерный. Те, кто смотрел матч, все понимают, что мы победили заслуженно и счет соответствует игре. В первом тайме должны были пять забивать — не забили, но хорошо, что после перерыва влетело практически все, что могло.

Реакция Кожокару на пропущенный гол? Мне трудно сказать, что именно говорил Кожокару, ведь он в этом эпизоде ​​кричал на румынском. Но, конечно, нельзя пропускать такие голы. Когда выиграешь 5:0, то просто спокойно нужно доводить игру до завершения, держать мяч, не давать сопернику что-либо создавать. Да, пропустили гол, но ничего страшного. Мы заработали три очка и показали хорошую игру.

Ворскла — принципиальный соперник? Мы к каждому матчу готовимся одинаково, но эта победа выводила нас на третье место, поэтому на эту встречу было особенное настроение, ведь мы знали, что игра будет тяжелой. Мы и в первом туре в Полтаве, когда у нас было два удаления, тоже стремились победить, хотя и сыграли 2:2. Ничего, они приехали к нам, и здесь мы показали, кто есть кто уже при наших болельщиках", — приводит слова Игнатенко пресс-служба Днепра-1.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Днепр-1 — Ворскла.