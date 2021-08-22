Украина

Полузащитник Днепра-1 прокомментировал победу над Рухом.

Пятый тур украинской Премьер-лиги для днепровского Днепра-1 ознаменовался необходимостью провести домашний поединок против львовского Руха. В итоге, коллектив Игора Йовичевича за счет двух голов в первом тайме отпраздновал победу со счетом 2:0.

Днепр-1 — Рух 2:0 Видео голов и обзор матча

Полузащитник СК Даниил Игнатенко, на счету которого оказался первый забитый мяч в данном поединке, подвел итоги выступлению своей команды.

"Хочу поздравить всех болельщиков нашей команды, ребят и тренерский штаб с победой. Я считаю, что этот успех мы полностью заслужили своей игрой. Что касается гола, то просто получилось пробить, а мяч удачно залетел в ворота. Хорошо, что удается забивать такие голы. Рад, что сумел помочь команде.

Случайный он был, не случайный — без разницы. Главное, чтобы мяч был в сетке ворот. Что и произошло. После гола я побежал к главному тренеру, так как достаточно долго не мог играть и очень хотел себя проявить. Поблагодарил Йовичевича за доверие и за предоставленный шанс. Считаю, что наставника не подвел.

Я бы не сказал, что мы уже играем на каком-то классе. Мы играем за счет собственной работы и самоотдачи, друг за друга бьемся на поле и это приносит результат. Все как просит наш тренер: "Натянули каски и вперед копать землю"", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет гостевой матч против харьковского Металлиста 1925.