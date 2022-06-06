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Аргентинський нападник розважився в товариському матчі.

Збірна Аргентини в рамках контрольного поєдинку грала проти збірної Естонії та здобула розгромну перемогу.

Аргентинська національна команда відправила у ворота суперника п'ять м'ячів — все на рахунку Ліонеля Мессі.

Лідер збірної Аргентини відзначився двома голами у першій половині гри, а ще три забив після перерви. Один із м'ячів був забитий із пенальті.

Аргентина – Естонія 5:0

Голи: Мессі, 9, 45, 47, 71, 76

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду відзначився дублем у матчі проти збірної Швейцарії.