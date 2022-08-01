Для італійського хавбека цей трофей став уже дев'ятим у кар'єрі.
Марко Верратті, ФК ПСЖ
01 серпня 2022, 14:20
Учора в Тель-Авіві на стадіоні Блюмфільд пройшов матч за Суперкубок Франції, в якому ПСЖ обіграв Нант із рахунком 4:0.
У цьому матчі взяв участь півзахисник парижани Марко Верратті, котрий відіграв на полі 78 хвилин.
Таким чином, Верратті завоював уже дев'ятий Суперкубок Франції після успіхів у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 роках.
Верраті став найтитулованішим футболістом в історії турніру.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ПСЖ — Нант.