Франция

"Провансальці" зможуть викупити футболіста за 20 мільйонів євро.

Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Манчестер Сіті Іссою Каборе.

Орендну угоду з 21-річним представником Буркіна-Фасо розраховано до кінця нинішнього сезону.

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀

🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗫

✍️ «𝗙𝗹𝗮𝗺𝗺𝗲 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗜𝗞» 🇧🇫#BienvenueSurMars 𝗜𝘀𝘀𝗮 𝗞𝗮𝗯𝗼𝗿𝗲́ 👽🛸 pic.twitter.com/MuSQ7PZICy — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2022

За інформацією ЗМІ, у "провансальців" буде можливість викупити футболіста за 20 мільйонів євро. Також у "міщан" буде можливість зворотного трансферу.

Минулого сезону Каборе виступав за Труа на правах оренди. На його рахунку дві гольові передачі у 32 матчах.