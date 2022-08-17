Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Манчестер Сіті Іссою Каборе.

Орендну угоду з 21-річним представником Буркіна-Фасо розраховано до кінця нинішнього сезону.

За інформацією ЗМІ, у "провансальців" буде можливість викупити футболіста за 20 мільйонів євро. Також у "міщан" буде можливість зворотного трансферу.

Минулого сезону Каборе виступав за Труа на правах оренди. На його рахунку дві гольові передачі у 32 матчах.