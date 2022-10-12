Ліга конференцій

Дніпровський клуб продовжує виступи на груповому етапі третього за значимістю єврокубкового турніру.

У четвертому турі групового етапу Ліги конференцій Дніпро-1 у гостях зіграє проти Вадуца з Ліхтенштейну.

Перша гра, яка пройшла тиждень тому, зненацька закінчилася з рахунком 2:2. Цього разу сценарій не повинен повторитись, адже дніпряни мають набирати три очки проти суперника такого колібру.

Онлайн трансляція:

За версією букмекерів, шансів на перемогу більше у Дніпра-1. Так на перемогу дніпрян можна поставити з коефіцієнтом – 2.23, тоді як на успіх Вадуца дається 3.10. Нічийний результат оцінений коефіцієнтом — 3.50.

Нагадаємо, матч Вадуц – Дніпро-1 відбудеться завтра, 13 жовтня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.