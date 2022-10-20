Франция

Минулого місяця аргентинець забив гол і віддав три асисти у трьох матчах.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем французької Ліги 1 за підсумками вересня.

За підсумками голосування 35-річний аргентинець набрав 57 відсотків голосів, випередивши Данго Ваттару з Лор'яна (31%) та Джонатана Девіда з Лілля (12%).

Минулого місяця Мессі провів три поєдинки в чемпіонаті Франції, в яких забив один гол і віддав три результативні передачі.

Зазначимо, що за підсумками серпня найкращим гравцем Ліги 1 був одноклубник аргентинця – Неймар.

Це 44 раз, коли гравця ПСЖ було нагороджено з моменту створення цієї премії на початку сезону-2003/04, що є рекордом.