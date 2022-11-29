Франция

За останній рік румун запам'ятався великими помилками.

Нещодавно з'явилася інформація, що Кремонезе може розійтися з 25-річним воротарем Іонуцем Раду, який грає за "тигрів" на правах оренди з міланського Інтера. Про це повідомив відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.

"Реймс і Сент-Етьєн цікавляться голкіпером Інтера Андреєм Раду, який покине Кремонезе у січні" — написав інсайдер.

У минулому сезоні Раду здійснив фатальну помилку у грі Інтера з Болоньєю, яка вплинула на долю чемпіонських перегонів. У першому турі Серії А-2022/23 вже у футболці Кремонезе румун пропустив мегадивний м'яч від Фіорентини. Втім, інколи у складі Кремонезе Андрею вдавалося по-справжньому витягувати матчі.

Нагадаємо, що "нерадзуррі" готують новий контракт для колишнього хавбека Мілана.