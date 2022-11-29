За останній рік румун запам'ятався великими помилками.
Андрей Іонуц Раду, Getty Images
29 листопада 2022, 10:47
Нещодавно з'явилася інформація, що Кремонезе може розійтися з 25-річним воротарем Іонуцем Раду, який грає за "тигрів" на правах оренди з міланського Інтера. Про це повідомив відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.
"Реймс і Сент-Етьєн цікавляться голкіпером Інтера Андреєм Раду, який покине Кремонезе у січні" — написав інсайдер.
У минулому сезоні Раду здійснив фатальну помилку у грі Інтера з Болоньєю, яка вплинула на долю чемпіонських перегонів. У першому турі Серії А-2022/23 вже у футболці Кремонезе румун пропустив мегадивний м'яч від Фіорентини. Втім, інколи у складі Кремонезе Андрею вдавалося по-справжньому витягувати матчі.
Нагадаємо, що "нерадзуррі" готують новий контракт для колишнього хавбека Мілана.