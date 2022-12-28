Франция

Нова угода з 30-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.

ПСЖ на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Марко Верратті.

Нова угода з 30-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.

"Для мене велика честь продовжити контракт з ПСЖ. Пройшло більше 10 років з того часу, як я приїхав до Парижа, в це місто, яке вважаю своїм другим будинком.

З моменту мого дебюту я завжди отримував велику підтримку від клубу та вболівальників, і я дуже вдячний за це.

Для мене було очевидно, що моя історія продовжуватиме писати тут. Я сподіваюся виграти ще багато трофеїв у червоно-синій футболці", — сказав Верратті.

Нагадаємо, Верратті виступає за ПСЖ із 2012 року. На його рахунку 398 матчів у складі парижан, у яких він забив 11 голів та віддав 61 асист.

Нинішнього сезону Верратті провів 20 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.