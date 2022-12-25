ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Француз порівняв двох великих аргентинців.

Колишній гравець збірної Франції та МЮ Патріс Евра висловився щодо перемоги Аргентини на Кубку світу.

"Після перемоги на чемпіонаті світу Мессі перестане жити в тіні Дієго Армандо Марадони. Аргентинські фанати ніколи не забудуть Марадону, але тепер Мессі – єдиний. Для них це тепер найкращий гравець світу.

Хтось назве Мессі найбільшим через перемогу на чемпіонаті світу, а хтось назве найбільшим Роналду, бо він виграв Євро. Це складно, але після перемоги на чемпіонаті світу Мессі буде серед найвидатніших гравців усіх часів в очах людей, бо це головний трофей", – сказав Патріс.

До речі, раніше Евра висловився, що потрібно припинити порівнювати Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, бо вони обидва видатні футболісти.