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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 18 лютого:

Захисник Едуард Соболь допоміг Страсбуру обіграти Анже.

Полтавська Ворскла виграла Winter Cup-2023.

Олександр Зінченко забив дебютний гол в англійській Прем’єр-лізі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.