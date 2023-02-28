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На думку аргетинця бразилець був найкращим, а Кіліан Мбаппе та Карім Бензема у трійці.

Стало відомо, за кого проголосував нападник ПСЖ Ліонель Мессі у голосуванні FIFA The Best за найкращого гравця 2022 року.

Перше місце у голосуванні аргентинець віддав своєму одноклубнику та нападнику збірної Бразилії Неймару.

На друге місце Мессі поставив іншого партнера по команді Кіліана Мбаппе із збірної Франції. Трійку найкращих доповнив форвард мадридського Реала Карім Бензема.

Нагадаємо, Мессі став найкращим гравцем 2022 року, випередивши Мбаппе та Бензема. Неймар був лише дев'ятим.

Раніше стали відомі повні результати голосування FIFA The Best.