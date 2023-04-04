Франция

Непогана надбавка до зарплати зіркового француза парижан.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе щосезону отримує додатковий бонс від клубу за лояльність. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, розмір цього бонусу становить близько 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, минулого року Кілліан вирішив відмовитися від переходу до Реалу та продовжив контракт із французьким клубом і тепер заробляє близько шести мільйонів євро на місяць.

Раніше повідомлялося, що 24-річний француз влітку 2024 року може безкоштовно поповнити склад Реалу, залишивши ПСЖ на правах вільного агента.

Цього сезону Мбаппе провів 34 матчі, в яких забив 31 гол та віддав вісім результативних передач.