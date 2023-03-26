Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Мотивація від лідера французької збірної.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе вважає, що "Ле Бле" спроможні виграти чемпіонат Європи, який відбудеться за рік.

"Якщо дивитися на папері та поставити себе на місце тих, хто дивиться футбол по телевізору, то може виникнути таке запитання: "Як вони зможуть не виграти Євро-2024?

У нас немає проблем з тим, щоб сказати, що ми граємо у найкращих клубах світу. У нас є гравці, які, можливо, одні з найкращих на своїх позиціях. Тепер треба творити, адже багато гравців пішли, щоб знову рухатися вперед та вигравати трофеї.

Ціль, для початку, – кваліфікуватися на чемпіонат Європи, а потім, звичайно, ми повинні постаратися виграти турнір", – сказав Мбаппе в інтерв'ю Téléfoot.

До речі, Мбаппе обігнав Бензема в рейтингу бомбардирів збірної Франції.